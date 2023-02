Sánchez se rendra à Sebta pour la 3e fois en tant que président du gouvernement

Pedro Sánchez est attendu mercredi à Sebta pour inaugurer un centre de santé. Il s’était déjà rendu deux fois dans cette ville du nord du Maroc en tant que président du gouvernement espagnol.

Jamais un président du gouvernement espagnol ne s’était autant rendu à Sebta. Mercredi, Pedro Sánchez y est attendu pour sa troisième visite officielle depuis qu’il a pris ses fonctions en juin 2018.

Sur place, il doit inaugurer, avec la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, un nouveau centre de santé à Tarajal, juste en face de la frontière avec le Maroc pour un investissement de près de 5,6 millions d’euros, souligne Europa Press.

Selon des sources gouvernementales citées par l’agence de presse espagnole, Sánchez ne restera à Sebta que de « quelques heures ».

L’actuel président du gouvernement est le seul à s’être rendu officiellement à Sebta plus d’une fois, souligne l’agence. La première visite de Pedro Sánchez à Sebta date en effet de mai 2021, en pleine crise migratoire entre l’Espagne et le Maroc. Le responsable socialiste avait à l’époque été accueilli par des huées.

La seconde visite remonte elle à mars 2022. Le président du gouvernement espagnol avait alors annoncé l’ouverture d’une « relation beaucoup plus solide et forte » avec Maroc, basée sur « le respect mutuel et l’intégrité territoriale des deux des pays ».

Lire aussi: Vidéo. À Madrid, José Manuel Albares reçoit les présidents de Sebta et Melilla

« Durant les dix derniers mois nous avons eu peu, pour ne pas dire aucune, communication. Nous avons effectué un travail diplomatique en silence. Et le résultat est bon pour le Maroc et l’Espagne. Nous avons mis fin à cette crise dont l’acte le plus frappant a été les événements du 18 mai dernier (l’entrée de 10.000 migrants à Sebta, ndlr) », avait-il indiqué.

Dans son discours prononcé début février, à la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne, Pedro Sanchez avait indiqué que les deux pays ont convenu d’éviter tout ce qui pourrait offenser leurs « sphères de souveraineté ».