Samir: la CDT organise une marche pour réclamer le redémarrage de la production

Le bureau régional de la Confédération démocratique du travail (CDT) à Mohammedia organise une marche pour « sauver la Samir et protéger les intérêts de ses anciens employés ».

Une marche qui aura lieu le jeudi 2 mars à 14h, démarrera depuis le siège de la CDT à Mohammedia et se dirigera vers les locaux de la raffinerie, indique un communiqué de la CDT parvenu à notre rédaction.

Cette action veut attirer l’attention sur le droit bafoué des travailleurs et des retraités de la société, « après plus de 7 ans d’attente et de promesses non tenues », écrit le syndicat.

Dans son communiqué, la CDT dénonce le refus du mandataire légal de l’entreprise d’assurer aux travailleurs l’intégralité de leur salaire et le règlement des cotisations aux caisses de retraite.

Il réclame la « reprise urgente de l’activité de la Samir afin de faire face aux défis auxquels le Maroc est confronté en matière de sécurité énergétique ». La centrale dénonce les prix exorbitants du carburant, la perte d’emplois et l’affaiblissement du développement de Mohammedia et de ses environs.