Une salle de sport pour femmes au sein d'une mosquée à Oujda

C'est une première au Maroc. Une salle de sport réservée uniquement aux femmes et jeunes filles vient d'être ouverte dans une mosquée à Oujda.

Doté d'une superficie de 600 mètres, la salle serait dédiée à l’organisation d’activités sportives pour les fonctionnaires religieuses, les épouses et les filles des imams, ainsi que pour les habitantes du quartier.

Une initiative originale qui aurait pour but de "généraliser les pratiques qui maintiennent la forme physique et la bonne santé", d'après une déclaration du docteur Mustapha Benhamza, membre du Conseil supérieur des oulémas et président du conseil local des oulémas d’Oujda, à nos confrères de l'économiste.

L'initiative a été lancée dans le cadre d’une collaboration entre les délégations locales de la Jeunesse et des sports et des Habous et des affaires islamiques et sera bientôt généralisée dans toutes mosquées de la ville pour ensuite atteindre l’ensemble des provinces de l’Oriental.

Plus de 50 femmes se seraient déjà inscrites et seront formées par deux spécialistes fournis par le ministère de la Jeunesse et des Sports.