L’incendie qui a eu lieu vendredi dernier dans le marché de fruits et légumes de Tabriquet a causé d’énormes pertes pour les commerçants qui avaient vécu un événement similaire il y a deux mois. La piste criminelle est actuellement envisagée par les enquêteurs.

Les pertes laissées par cet incendie sont très importantes et les commerçants réintégreront le marché sous le poids des faillites et des emprunts bancaires, écrit ce jour le quotidien arabophone Al Akhbar. Des millions de pertes et des soupçons de criminalité accompagnent cet incendie du marché de Tabriquet alors que les enquêteurs ont trouvé un chiffon imbibé d’essence.

L’incendie s’est déclaré vendredi dernier matin vers cinq heures dans ce marché de fruits et légumes qui commercialise également des vêtements d’occasion. Les sources consultées par nos confrères indiquent qu’un certain nombre de magasins ont été complètement incendiés, le feu ayant pour point de départ un magasin de friperie, avant de se propager vers les magasins voisins, puis le reste des marchandises du marché.

Déjà sur place, un groupe de pompiers de la Protection civile se sont empressés d’éteindre les flammes, un processus qui a duré plus de trois heures. Malgré cela, un certain nombre de marchands ont déclaré que « des dizaines de paquets de vêtements importés ont été détruits ».

Benaissa Gedo, chef de l’Association des commerçants du marché de Tabriquet, a déclaré: «Les pertes causées par cet incendie sont très importantes. Cela conduira les commerçants à réintégrer le marché dans la faillite et les prêts, d’autant plus que quelques mois seulement se sont écoulés depuis le précédent incendie qui a éclaté dans le marché. Ils s’en remettent seulement à peine ».

En revanche, le même porte-parole a expliqué que « les pouvoirs publics ont ouvert une enquête sur l’incendie et ses causes », notant qu’ « un certain nombre de jeunes qui ont entrepris de collecter des chaussures du marché et des objets brûlés ont trouvé un chiffon qui sentait l’essence, ce qui a renforcé l’hypothèse d’une piste criminelle». Les commerçants attendent que les résultats de l’enquête et la réalité de cette incendie soient révélés.

Pour rappel, l’incendie précité intervient un mois après qu’un autre incendie s’est déclaré dans la ville de Salé au niveau du marché Smara, situé dans le quartier de Karima, et deux mois après un incendie similaire sur le marché de Tabriquet, au moment où les résultats des enquêtes respectives n’ont pas encore été révélés. L’hypothèse du contact électrique était populaire lors du premier incendie du marché de Smara en raison de la connexion aléatoire des magasins du marché au réseau électrique, au motif que ceux-ci sont «temporaires».