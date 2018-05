Salé: le roi lance les travaux de construction d'un complexe d’animation artistique et culturelle

Le roi Mohammed VI a procédé aujourd’hui au quartier Tabriquet à Salé, au lancement des travaux de construction d’un complexe d’animation artistique et culturelle. Ce centre sera réalisé par la Fondation Mohammed V de la solidarité.

A vocation socio-culturelle par excellence, le complexe de Tabriquet, dont les travaux ont été lancés aujourd’hui par le roi Mohammed VI, va améliorer l’accès de la population locale aux structures d’animation culturelle et artistique. Ce centre sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans le but d’accroître et développer le potentiel intellectuel et les capacités créatives des habitants du quartier.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 16 millions de dirhams, ce projet sera érigé sur un terrain de 3.000 m2. Il comptera un espace d’accueil, de service et d’animation artistique et culturelle, favorisera l’émergence de nouveaux talents parmi les jeunes générations et le développement de projets artistiques.

Ce projet culturel comprendra également un pôle musique, un pôle expressions corporelles, un pôle d'arts graphiques, et un club du livre abritant une bibliothèque, une médiathèque et un atelier d’apprentissage des techniques de restauration, de reliure et de dorure des livres. Espace de formation et de répétitions pour les troupes théâtrales et de musique de la ville, ce complexe sera réalisé dans un délai de 24 mois.