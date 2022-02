Après avoir réussi à libérer plusieurs bidonvilles de leurs occupants et relogé ces derniers, les autorités de Salé s’attaquent à la plus grande entité du genre dans le périmètre de la ville, située au niveau de Douar Brahma dans la commune de Ameur. La semaine dernière, 1.300 baraques sur un total de 9.000 ont déjà été détruites.

Les autorités locales de Salé continuent de liquider le dossier des bidonvilles et des logements insalubres de la ville. Après avoir procédé au relogement des habitants de Karyan El Ouad, Sehb El Caïd et Ras El Ma, qui existent depuis des décennies pour certains, les autorités ont entamé le processus de relocalisation des résidents du rond-point d’Al-Brahma, dans la commune d’Ameur à Salé.

Le dossier est complexe car de nombreuses habitations ont vu le jour du temps de l’ancien conseil de la ville, sans doute pour profiter de l’opération de relogement. Cette dernière vient de commencer et prévoit l’octroi d’un terrain de 60 m2 à 70 m2 à chaque deux familles bénéficiaires, explique le quotidien arabophone Al Akhbar dans son édition du jour.

Des sources locales ont déclaré à Al-Akhbar que les autorités locales, ainsi que des cadres de la main-d’œuvre de Salé ont installé dans la zone précitée un bureau et deux tentes pour recevoir les résidents et diriger les procédures d’expulsion. Ils ont promis de résoudre les problèmes en suspens tels que les plaintes et litiges et de simplifier la procédure administrative.

Les autorités régionales ont réussi, au cours de la semaine écoulée, à démolir environ 1.300 baraques sur les 9.000 apparues subitement au niveau de la commune d’Ameur, notamment pendant le mandat du précédent conseil dont « certains élus ont tiré profit du dossier », écrit le quotidien arabophone. Les autorités ont revu le recensement de la population bénéficiant d’un relogement, après avoir constaté des manipulations dans l’addition d’autres personnes non impliquées dans le processus de relogement.

Dans le même contexte, les sources ont indiqué que les autorités responsables ont entamé le processus de démolition d’un certain nombre de bâtiments. Les habitants du bidonville dont les dossiers ont été réglés ont déménagé dans des appartements situés dans d’autres quartiers de la ville.

Dans les prochains jours, un tirage au sort sera organisé afin que les habitants bénéficient de parcelles de terrain (de 60 m2 à 70 m2 à chaque deux familles bénéficiaires) à Bouknadel, une action qui, selon les sources de nos confrères, « va bon train et devrait se terminer avant la fin février. »