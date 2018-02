Salé: 6 ans de prison ferme pour un terroriste qui projetait d'attaquer 2M

Le tribunal de Salé a condamné ce jeudi un individu ayant prêté allégeance à Daech et planifié des attaques contre la chaine de télévision 2M.

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a condamné, jeudi 1e février, un jihadiste marocain à 6 ans de prison ferme, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du weekend (3 et4 février).

Selon les investigations judiciaires, l'inculpé est un jeune homme de 30 ans originaire de Chefchaouen, chômeur et ancien immigré clandestin en Espagne. Le mis en cause entretenait des contacts régulier avec les réseaux de Daech au Moyen-Orient et avait planifié plusieurs attentats sur le sol marocain, dont une série d'attaques contre le siège de la chaine 2M, des postes de police et de la gendarmerie royale, des juges, des juifs marocains et des bâtiments diplomatiques.

Durant la même audience, le tribunal de Salé a condamné cinq autres personnes dans une autre affaire de terrorisme, les inculpés ont été condamné à un cumul de 23 ans de prison ferme.

Pour rappel, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST), a démantelé dans la matinée de ce vendredi une cellule terroriste composée de sept membres alliés à Daech et s'activant dans les villes de Tanger et Meknès.

Les membres de cette cellule planifiaient de rejoindre les rangs d’une branche de Daech, et avaient l'intention de mener des attaques portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.