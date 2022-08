Le magazine d’affaires américain « Ceoworld » a publié, à la mi-août, un classement des pays avec les salaires mensuels moyens les plus élevés en 2022. Le Maroc arrive à la 86e place au niveau mondial et se classe 1er en Afrique du Nord. Détails.

Il s’agit d’un classement qui a examiné et comparé le salaire mensuel moyen après impôts dans 105 pays à travers le monde. Suivant les résultats, la Suisse vient en tête du classement avec un salaire mensuel moyen de 6.142,1 dollars américains ($). L’Afrique du Sud arrive en tête au niveau du continent, tandis que le Maroc est le mieux classé en Afrique du Nord.

Au total, neuf pays africains figurent dans ce classement qui montre que la rémunération mensuelle moyenne des salariés sur le continent affiche d’importants écarts. L’Afrique du Sud (34e avec un salaire moyen de 1.362,35 $) est suivie de Maurice (71e rang mondial) avec un salaire moyen de 483,3 dollars par mois, le Kenya (416,5 $), le Maroc (385,5 $) et la Tunisie (277,4 $). Viennent ensuite l’Algérie (249,6 dollars), le Ghana (244, 9 $), l’Egypte (219,7$) et le Nigeria (166,3 $).

