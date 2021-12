Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s’est réuni avec l’envoyé spécial du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, en marge du forum international sur la Méditerranée «MED-Mediterranean Dialogues», qui se tient annuellement à Rome.

Sur son compte Twitter, le ministre espagnol a salué la nomination du nouvel émissaire, Staffan de Mistura, a qui il a fait part de «l’engagement de l’Espagne, membre du Groupe des amis du Sahara, à l’accompagner dans la relance du dialogue».

Me reúno con Staffan de Mistura, Enviado Personal del SG de @ONU_es para el #SáharaOccidental en el marco de #MED2021 Le he felicitado por su nombramiento y trasladado el compromiso de #España, miembro del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental a apoyarle para relanzar el diálogo pic.twitter.com/VlLJmwpTo5 — José Manuel Albares (@jmalbares) December 3, 2021

Du côté marocain, Nadia Bouaida, présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE, prend part, par visioconférence, aux travaux de la 7ème édition du forum international « MED-Mediterranean Dialogues « .

📢 La présidente de la Commission des Affaires Etrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE @Parlement_ma prend part au forum « MED-Mediterranean Dialogues » #MED2021 👇https://t.co/fkmZFIB68m pic.twitter.com/9VPRtVoVsF — parlement.ma (@Parlement_ma) December 3, 2021

Intervenant à cette occasion, Mme Nadia Bouaida a appelé à « la mise en place d’un cadre institutionnel permanent de dialogue et d’initiative des parlements des pays du bassin méditerranéen, et la structuration des comités de travail permanents afin de renforcer la coopération bilatérale et à en assurer la continuité et la durabilité ».

Et d’ajouter que « les défis auxquels nous sommes confrontés dans la situation actuelle nécessitent également l’adoption de politiques sociales plus efficaces dans la lutte contre la vulnérabilité et la pauvreté, la lutte contre l’analphabétisme et la déperdition scolaire dans les pays en voie de développement, parallèlement au règlement des conflits qui créent l’instabilité et entravent le développement ».