L’émissaire des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, est à Rabat lundi pour rencontrer des responsables marocains, mais a renoncé à une visite prévue à Laâyoune, a indiqué l’ONU.

« L’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara se trouve à Rabat afin de rencontrer des officiels marocains », a déclaré à New York le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Selon des médias marocains, M. de Mistura est arrivé samedi au Maroc.

« Il a décidé de ne pas procéder à une visite au Sahara pendant son voyage, mais il espère le faire lors de prochaines visites dans la région », a ajouté M. Dujarric.

Lors d’une conférence de presse vendredi, à la veille du départ de M. Mistura pour Rabat, le porte-parole de l’ONU avait précisé qu’il avait l’intention de se rendre au Sahara durant son séjour.

Aucune explication n’a été donnée au renoncement du haut diplomate italo-suédois.

La visite de l’émissaire onusien n’a pas été annoncée officiellement à Rabat.

« Les visites de l’envoyé personnel visent à faire avancer le processus politique sur le Sahara », a souligné lundi M. Dujarric.

Vendredi, le porte-parole de l’ONU avait fait savoir que M. de Mistura comptait rencontrer « tous les acteurs concernés dans la région dans les jours à venir ». « Ce qu’il cherche, c’est comment nous pouvons faire avancer le dialogue dans le contexte des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », avait-il dit.

Cette rencontre intervient aussi à un moment où l’initiative marocaine d’autonomie continue de récolter l’appui fort et agissant des Etats membres des Nations Unies dont une grande partie soutient le plan d’autonomie.

Ainsi, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » autour du Sahara marocain.

En janvier dernier, l’Allemagne a également considéré le plan d’autonomie comme un “effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord” à ce différend régional.

De leur côté, les Philippines, ce grand pays d’Asie, ont exprimé leur soutien ferme à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en qualifiant de «bonne base» le plan d’autonomie pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., lors d’une visite qu’il a effectuée au Maroc en mars dernier.

Les récentes décisions espagnole, allemande et philippine interviennent après la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et leur soutien à l’initiative d’autonomie comme seule base pour clore ce différend.