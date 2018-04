Sahara: l'ONU appelle à négocier et limite le mandat de la Minurso à 6 mois

Le Conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution appelant les parties au conflit au Sahara occidental à des "négociations sans préconditions" et prolongeant de six mois seulement le mandat de sa mission d'observation du cessez-le-feu entre Maroc et Front Polisario.

La résolution a été approuvée par douze voix et trois pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et l'Ethiopie.

Le mandat de la Minurso arrivait à expiration le 30 avril et la résolution le renouvelle jusqu'au 31 octobre. 400 personnels sont employés par l'organisation onusienne pour un budget annuel de 52 millions de dollars. Une version initiale du texte, rédigé par les Etats-Unis, prévoyait sa mission jusqu'au 30 avril 2019.

Six mois, "cela permet d'avoir un levier" pour pousser les parties aux négociations, juge un diplomate sous couvert d'anonymat. "Sur le plan opérationnel de la Minurso, cela ne se justifie pas, mais c'est plutôt un moyen politique pour avoir une clause de rendez-vous et espérer une reprise du processus politique d'ici là", ajoute-t-il.

Le dernier round de négociations entre le Maroc et le Front Polisario remonte à 2008.

La résolution demande aux parties concernées de "reprendre des négociations (...) sans préconditions et de bonne foi" afin de parvenir à une "solution politique mutuellement acceptable" vers "l'autodétermination" de son peuple.

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, l'ex-président allemand Horst Koehler, a promis au Conseil de sécurité un nouveau round de négociations pour 2018, mais sans donner de dates.

Dans cette perspective, la résolution souligne "l'importance d'un engagement renouvelé des parties à faire avancer le processus politique pour préparer un cinquième round de négociations".

Visant implicitement l'Algérie, le texte demande aussi "aux Etats voisins de faire d'importantes contributions pour ce processus" politique et "d'accentuer leur implication dans le processus de négociations".

"L'Algérie doit jouer son rôle et venir à la table de négociations"

Le Maroc réclame depuis longtemps à l'Algérie de s'impliquer directement dans des négociations.

"Discuter avec un pion, ca ne sert à rien et on ne veut plus se prêter à cette comédie", a récemment fait valoir l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, en évoquant le Polisario. "L'Algérie doit jouer son rôle et venir à la table de négociations", avait-il ajouté.

"L'Algérie soutient les droits légitimes du peuple sahraoui", mais le conflit au Sahara occidental n'est "pas une affaire entre l'Algérie et le Maroc", avait indiqué pour sa part début avril le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel. "C'est une affaire entre le Maroc et le peuple sahraoui" et "entre le Maroc et les décisions des Nations unies", avait-il insisté.

Le Front Polisario indépendantiste, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination alors que le royaume rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté.

Concernant des tensions récentes entre le Maroc et le Polisario, le premier reprochant au second des violations du cessez-le-feu, la résolution "exprime sa préoccupation face à une présence du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat et appelle à son retrait immédiat". Elle charge le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'oeuvrer pour faire retomber ces tensions.