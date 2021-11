L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a salué la nomination de Staffan de Mistura et son leadership afin de faire avancer le dossier du Sahara.

«Nous avons pleinement confiance en son leadership pour mener le processus politique et avancer vers une solution durable et digne au conflit» a écrit l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield sur son compte Twitter.

A pleasure to welcome Staffan de Mistura to New York today in his new role as the Secretary-General’s Personal Envoy for Western Sahara. We have full confidence in his leadership to resume the @UN-led political process to advance a durable and dignified solution to the conflict.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) November 9, 2021