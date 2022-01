Alors que Abdelmadjid Tebboune vient d’entamer une visite de travail en Egypte, l’ambassadeur égyptien au Maroc a rappelé que son pays soutient l’intégrité territoriale du royaume.

« L’Égypte soutient fermement l’intégrité territoriale du royaume du Maroc et rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures ainsi que toute atteinte à son intégrité territoriale », a souligné l’ambassadeur égyptien au Maroc, Yasser Mostafa Kamal Othman, dans un entretien accordé à Hespress.

« Nous ne reconnaissons pas la république sahraouie et nous n’avons aucune relation avec le Polisario », a rappelé le responsable.

L’ambassadeur a aussi relevé que « l’Égypte faisait partie des pays qui ont participé en janvier dernier à une conférence organisée par le Maroc et les Etats-Unis pour soutenir la proposition d’autonomie ».

Et d’ajouter: « Nous soutenons le processus onusien et la récente résolution du Conseil de sécurité que le Maroc a saluée, tout comme l’Egypte. Donc, quand on voit la position égyptienne dans son ensemble, c’est une position forte. Je ne pense pas qu’elle puisse être interprétée différemment ou même mise en doute. Notre position est forte et claire en ce qui concerne l’intégrité territoriale du Maroc ».

Ces déclarations de l’ambassadeur égyptien au Maroc interviennent au moment où le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue à partir de ce lundi une visite de travail de deux jours en Egypte.

Yasser Mostafa Kamal Othman fait par ailleurs partie des ambassadeurs étrangers reçus le 17 janvier dernier par le roi Mohammed VI, au Palais royal de Rabat. Ces derniers étaient alors venus présenter au souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume.