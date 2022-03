Le front séparatiste a publié samedi un communiqué dans lequel il reproche à l’Espagne de « légitimer la répression du Maroc contre le peuple sahraoui ».

Au lendemain de la déclaration espagnole, affirmant que le plan d’autotomie marocain est « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution du différend au Sahara, le Front Polisario tire à boulets rouges sur l’Espagne. Dans un communiqué publié samedi, repris par l’agence de presse espagnole Europa Press, le mouvement séparatiste reproche au gouvernement espagnol d’avoir approuvé le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara.

Il a aussi estimé que, de cette manière, l’Espagne « soutient l’occupation » et « légitime la répression » contre « le peuple sahraoui ».

« La position exprimée par le gouvernement espagnol (…) manque de crédibilité, de sérieux, de responsabilité et de réalisme, car c’est une déviation dangereuse, qui contredit la légitimité internationale, soutient l’occupation, (…) et cherche à légitimer la répression, les crimes de la guerre (…) et le pillage des richesses que le Maroc continue de faire contre le peuple sahraoui », lit-on dans le communiqué.

Lire aussi: Albares: «La stabilité et la prospérité de l’Espagne et du Maroc sont intimement liées»

« Nous espérions que l’Espagne, par impartialité et sens de ses responsabilités juridiques et historiques, accompagnerait les deux parties et le nouvel envoyé personnel (ndlr, de l’ONU) pour revitaliser le processus politique. Il est regrettable que Madrid choisisse, une fois de plus, de se soumettre au chantage marocain et de dissiper les espoirs qui existaient, alimentant la tension, l’escalade et poussant vers plus d’absurdités », a encore estimé le Polisario.

Une « nouvelle phase » avec l’Espagne

Ce communiqué intervient après la publication vendredi, par le cabinet royal marocain, d’une lettre que le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a envoyée au roi Mohammed VI, dans laquelle il a assuré que l’initiative marocaine d’autonomie est la « base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au Sahara.

« Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons », a indiqué Pedro Sánchez.

Peu après la publication de ce communiqué, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, a affirmé, vendredi lors d’une conférence de presse à Barcelone, qu’une « nouvelle phase des relations avec le Maroc » a été entamée et « clôturera définitivement une crise avec un partenaire stratégique ».

« Cette nouvelle étape sera développée (…) sur une feuille de route claire et ambitieuse pour garantir la stabilité et la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospérité de nos pays », a-t-il affirmé, assurant que Madrid et Rabat « aborderons cette nouvelle étape avec la détermination de relever ensemble tous les défis communs ».