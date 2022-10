La République du Burundi a réaffirmé, mercredi à Rabat, son attachement au principe de l’intégrité territoriale du Maroc, tout en considérant le plan d’autonomie comme « la base pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste » au différend autour du Sahara marocain.

Cette position du Burundi a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, Albert Shingiro.

« M. Shingiro a réaffirmé l’attachement de la République du Burundi au principe de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Maroc », peut-on lire dans le communiqué qui ajoute que « la République du Burundi considère l’initiative d’autonomie, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil du sécurité de l’ONU, comme la base pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste basée sur le compromis ».

Le ministre burundais a, par ailleurs, réaffirmé l’appui de son pays aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel pour la relance du processus politique sur la base des Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, indique la même source, ajoutant que les deux parties « se sont engagées à s’appuyer mutuellement sur les questions majeures concernant leurs intérêts fondamentaux. »

Lors d’un point de presse tenu à l’issue des entretiens entre Bourita et Shingiro, le ministre burundais a expliqué que pour son pays, « les principes d’intégrité territoriale, de souveraineté et d’unité nationale sont des principes qui mettent en exergue les valeurs partagées entre nous et le Maroc mais aussi avec d’autres nations ».

De son côté, M. Bourita a remercié son homologue burundais pour les « positions claires et constantes » de son pays concernant la question du Sahara marocain.