Sahara: l’Azerbaïdjan soutient l’intégrité territoriale du Maroc et le plan d’autonomie

La République d’Azerbaïdjan a exprimé lundi son appui à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie présenté par le royaume pour trouver une solution juste et durable à la question du Sahara marocain.

L’Azerbaïdjan exprime "son appui à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc" et "soutient le plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, salué par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et la communauté internationale comme une base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution juste et durable à la question du Sahara", indique-t-on dans le procès-verbal, qui a sanctionné les travaux de la première session de la Commission mixte de coopération bilatérale maroco-azerbaïdjanaise tenue lundi à Bakou.

Cette réunion a été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue azerbaïdjanais, Elmar Mammadyarov.

Les deux ministres co-présideront également la deuxième session des consultations politiques entre les deux pays.

Au cours de son séjour à Bakou, Bourita a été reçu lundi par le président de la République d'Azerbaïdjan, Alham Aliyev.