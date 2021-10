Le chef du bureau de liaison israélien à Rabat a affirmé que son pays soutient des «négociations directes» entre toutes les parties prenantes afin d’aboutir «à une solution pacifique» au conflit du Sahara.

Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, David Govrin, a souligné l’importance de trouver «une solution pacifique» au confit du Sahara, comme pour tout autre conflit.

Selon le représentant de la diplomatie israélienne, la seule voie pour parvenir à un accord demeure le dialogue direct entre toutes les parties. Solution également plaidée par le royaume qui exige la présence de l’Algérie autour de la table des négociations. Toutefois, Alger persiste dans son refus et a annoncé vendredi dernier qu’elle ne prendra pas part aux tables rondes préconisées par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui devait en principe impliquer le Maroc et les séparatistes du Front Polisario, ainsi que l’Algérie et la Mauritanie, en tant qu’observateurs.

Le chef de bureau de liaison, se présentant comme ambassadeur, a rappelé par ailleurs le rôle «très important» joué par le Maroc durant les années 1980 et 1990 dans le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. «Le Maroc est un modèle de tolérance et de coexistence, ce pour quoi son rôle peut être beaucoup plus important que celui de n’importe quel autre État», a-t-il indiqué dans ce sens.

Les relations maroco-israéliennes « sont fondées sur une éthique et des valeurs et une vision partagée dans les différents domaines », a-t-il également fait savoir.

David Govrin est par ailleurs revenu sur sa nomination controversée en tant qu’ambassadeur d’Israël au Maroc. Bien que non officialisée, sa nomination a bien eu lieu il y a deux semaines, a-t-il indiqué, notant que du côté Israélien, on s’attend à une prise d’une décision similaire avec la nomination d’un ambassadeur marocain en Israël.