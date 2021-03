Le dialogue politique entre le Maroc et Russie et la question nationale ont été au centre d’entretiens, mercredi à Moscou, entre l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchraara et le vice-ministre des Affaires étrangères Serguei Verchinine.

Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères indique que les deux responsables ont examiné «des aspects actuels de l’interaction russo-marocaine au sein de l’ONU» et échangé leurs avis sur les questions de l’ordre du jour du Conseil de Sécurité, en mettant l’accent sur la situation au Moyen Orient et en Afrique du Nord et sur le processus de règlement de la question du Sahara.

Le diplomate marocain a également été reçu par le Représentant spécial russe pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Ce dernier a eu, mercredi à Moscou, un entretien avec l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchraara axé notamment sur le renforcement des relations bilatérales et le dialogue politique.

Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères indique que lors de cet entretien, M. Bogdanov et l’ambassadeur du Maroc ont discuté des questions d’actualité concernant le renforcement des relations traditionnelles d’amitié russo-marocaines y compris l’approfondissement du dialogue politique, l’élargissement des liens économiques, commerciaux et humanitaires, ainsi que les interactions dans la lutte contre le coronavirus.

Ils ont également échangé avec intérêt leurs points de vue sur la situation actuelle en Afrique du Nord, ajoute la même source.