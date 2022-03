Lors d’un point de presse conjoint avec Nasser Bourita, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a réitéré le soutien des Etats-Unis au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré, mardi 29 mars 2022, le soutien de son pays à la proposition marocaine du plan d’autonomie pour le Sahara. « Washington soutient les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara » pour « parvenir à un compromis et à une solution qui satisfait toutes les parties », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le n°1 de la diplomatie américaine a ensuite salué « l’ambitieux programme de réformes du roi Mohammed VI, et ses efforts pour apporter des réformes de développement et renforcer les institutions, soutenir les droits et assurer la transparence ».

Interrogé sur l’ouverture d’un consulat américain au Sahara, Nasser Bourita a, lui, affirmé que la relation bilatérale avec les Etats-Unis « progresse à un bon rythme » et que les termes de l’accord trilatéral signé en décembre 2020 « sont toujours valables ». Le soutien américain du plan marocain d’autonomie est « ferme », a-t-il ajouté. Le Maroc a « la conviction que la relation avec les Etats-Unis est forte et constante », a affirmé Bourita.

Commentant la nouvelle position espagnole sur le Sahara, le ministre marocain a estimé qu’il était « temps que les pays européens soutiennent une solution, au lieu de se contenter de soutenir seulement un processus ».

Blinken « heureux » d’être au Maroc

Peu avant le chef de la diplomatie américaine s’est rendu à l’ambassade américaine à Rabat pour saluer ses services diplomatiques. Il s’est dit heureux de retrouver le Maroc, où il s’était rendu en visite officielle en juillet 2016, pendant le mandat de Barack Obama.

« J’aimerais dire que nous avons apporté un peu de pluie avec nous, donc si c’est le cas, je pense que c’est une très bonne chose, et je suis heureux si nous avons pu le faire. C’est merveilleux d’être de retour ici. J’ai d’excellents souvenirs du voyage en 2016 auquel David (ndlr, Greene) a fait référence, et je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de poursuivre une grande partie du travail qui se poursuit depuis plusieurs années cette semaine », a lancé avec le sourire le diplomate américain.

Had a wonderful visit with our devoted staff and their families at the @USEmbMorocco and Consulate General Casablanca. Your contributions to our goals with the people and government of Morocco are incredible. pic.twitter.com/Iq1EdQooMs

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2022