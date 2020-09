Safi: interpellation d’un individu pour détournement et viol d’une mineure

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté provinciale de la ville de Safi ont interpellé, dimanche, un individu âgé de 30 ans pour son implication présumée dans le détournement et l’attentat à la pudeur sur une fille mineure de 14 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mineure avait quitté le domicile familial depuis le vendredi 11 septembre sans qu’aucun avis n’ait été déposé auprès des services de police à ce sujet, avant que son père n’avise la police après avoir été retrouvée dans un parc public, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations préliminaires de la police judiciaire ont révélé qu’après avoir quitté le domicile familial, la victime a été détournée par deux personnes qui l’ont ensuite violée, sans violence, au domicile de l’un d’eux dans le quartier « Zine El-Abidine » à Safi, précise la DGSN, faisant savoir que les recherches ont permis d’identifier les deux suspects et d’interpeller l’un d’eux.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller le deuxième suspect impliqué dans ces actes criminels, conclut le communiqué.