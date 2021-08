La capitale économique fait un piètre score dans le classement mondial des villes les plus «sûres». Casablanca est toutefois classé 5e dans le monde arabe, juste après Abu Dhabi, Dubaï, Riyad et Kuwait City.

La ville de Casablanca a obtenu un score de 48.2 sur 100 dans le tout récent classement «Safe Cities» élaboré par The Economist Intelligence. Un score très faible et qui se base sur des indicateurs couvrant le numérique, la santé, les infrastructures, la sécurité personnelle et environnementale.

Plus en détail, Casablanca est à la 41e place en ce qui concerne la sécurité digitale, à la 51e place en ce qui concerne la sécurité sanitaire, à la 53e place en ce qui concerne la sécurité des infrastructures, à la 49e place en ce qui concerne la sécurité personnelle et 58e concernant la sécurité environnementale.

Le rapport note par ailleurs que la ville de Casablanca «a un plan de ville intelligente ou prévoit d’investir dans ce sens dans les cinq prochaines années».

Globalement donc la ville s’en sort avec un score moyen, loin de ceux réalisé par le top cinq où l’on retrouve Copenhague, Toronto, Singapour, Sydney et Tokyo. Les cinq dernières villes du classement sont le Lagos (Nigeria), le Caire (Égypte), Caracas (Venezuela), Karachi (Pakistan) et Rangoun (Birmanie).