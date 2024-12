La rougeole frappe ainsi à nouveau à la porte du Maroc. Cette éclosion inquiète la Santé publique. À l’instar de la Covid-19, cette maladie se transmet par voie aérienne — et très rapidement. Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, nous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette maladie.

La rougeole est une maladie infantile infectieuse, connue également comme étant la première maladie éruptive avec la varicelle, la roséole, la rubéole et l’érythème infectieux. Jadis, elle touchait plusieurs centaines de milliers d’enfants chaque année dans le monde. Depuis les années 1960, la vaccination largement répandue a permis au virus de presque disparaitre dans la plupart des pays.

Toutefois, le refus, ou simplement l’oubli, de certains parents de faire vacciner leurs enfants est à l’origine d’un phénomène récent de recrudescence du virus qui inquiète les autorités sanitaires. Depuis quelques années, on assiste à une augmentation des cas de rougeole un peu partout dans le monde, et depuis le début de l’année 2024, plusieurs contamination ont été confirmées au Maroc.

« La rougeole est une maladie virale grave. Elle a touché en 2023 plus de 10 millions de personnes dans le monde (20% de plus qu’en 2022) et en a tué plus de 100 000, en grande partie des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans. D’autres, qui ont survécu à la maladie, ont été victimes de sérieuses complications et séquelles à vie dont la cécité, et l’encéphalite pour ne citer que celles-ci », nous explique Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.

« Un enfant non vacciné (zéro dose) ou incomplètement vacciné (une seule dose au lieu de deux) est hautement exposé à attraper la maladie », prévient le médecin. Et ce n’est pas tout. En effet, dit-il, une population dont la couverture vaccinale contre la rougeole est en dessous de 95% connaitra des explosions de foyers et d’épidémies de rougeole d’une manière continue.

Lire aussi. Tétouan enregistre un premier décès lié à la rougeole

Or, d’après le ministère de la santé, aucune région au Maroc n’atteint actuellement les 95% de couverture nécessaire. « Les taux dans certaines régions sont de loin très en dessous de ce chiffre. Un laxisme de vaccination et de surveillance épidémiologique », alerte Dr Hamdi.

La région Beni Mellal-Khénifra était touchée en début de 2023, la région Souss Massa en septembre 2023, puis récemment la région Tanger Tétouan Al Hoceima. « L’analyse approfondie des causes de ce laxisme, l’adhésion de familles aux programmes de rattrapage, la mobilisation des services du ministère de la santé et de la protection sociale, la mobilisation de tous les professionnels de santé et la reprise de la surveillance épidémiologique en bonne et due forme par le ministère, sont des conditions incontournables pour protéger nos enfants, leurs vies et l’ensemble de la population », poursuit Tayeb Hamdi.

Qu’en est-il de la transmission du virus ?

La rougeole une maladie très très contagieuse. Un enfant malade peut contaminer de 16 à 20 autres personnes de son entourage par la respiration, la toux, ou l’éternuement, et indirectement par les mains et les surfaces souillées par le virus.

Les symptômes

Fièvre, écoulement nasal, yeux rouges, toux, abattement, irritabilité et apparition d’une éruption cutanée rouge sur tout le corps.

Vaccination: meilleure remède

Comme l’explique, Tayeb Hamdi, la vaccination reste l’unique moyen d’éradiquer la maladie. Il faut une dose à l’âge de 9 mois et une deuxième dose quelques mois après. La vaccination est sure et efficace. « C’est le meilleur moyen pour éviter l’infection, la maladie et les épidémies de rougeole », insiste le professeur en rappelant que la vaccination contre la rougeole a sauvé, à elle seule, 56 millions de vies dans le monde entre 2000 et 2021.

Qui est touché par la rougeole? Quels sont les facteurs de risque?

La rougeole peut provoquer des formes graves, voire le décès. Les groupes à risque sont:

– Les enfants de moins de 5 ans.

– Les adultes de plus de 30 ans.

– Les femmes enceintes.

– Les enfants malnutris.

– Les personnes ayant des maladies affaiblissant le système immunitaire.

« L’hésitation vaccinale, la pandémie COVID 19 sont certes parmi les raisons du retour de la rougeole dans les pays qui avaient réussi leur combat contre la rougeole, mais il est nécessaire de chercher à l’échelle marocaine toutes les raisons derrière cette large sous vaccination et ce relâchement de la surveillance épidémiologique, dans un pays connu pour avoir été longtemps champion de la vaccination contre les maladies cibles chez ses enfants », conclut Dr. Tayeb Hamdi.