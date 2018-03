Le roi Mohammed VI condamne les tirs de missiles contre l'Arabie Saoudite

Le roi Mohammed VI a condamné les tirs de missiles contre le royaume d'Arabie Saoudite à partir du territoire yéménite. Le souverain a également exprimé au roi Salman d'Arabie saoudite "sa solidarité absolue avec le peuple saoudien frère".

"J'ai appris avec une profonde peine et une grande indignation la nouvelle des tirs de missiles ayant visé le Royaume d'Arabie Saoudite frère depuis le territoire yéménite", souligne le roi Mohammed VI dans un message adressé au Serviteur des deux lieux saints.

Dans ce message, le souverain condamne cette agression "criminelle ignoble", réaffirmant "la solidarité absolue du Royaume du Maroc avec le peuple saoudien frère et son soutien immuable aux démarches et mesures entreprises par le Roi Salman Ibn Abdelaziz Al Saoud pour préserver la sécurité du Royaume d'Arabie Saoudite frère et faire face à toute menace à la paix et à la stabilité dans la région", rapporte l'agence MAP.

Le roi "implore le Tout-Puissant de préserver le Serviteur des Lieux Saints et son illustre famille royale contre tout malheur, d'accorder au Souverain santé, quiétude et longue vie et de perpétuer sécurité, sérénité et stabilité sur le Royaume d'Arabie Saoudite, sous sa sage conduite", conclut le message relayé par l'agence de presse officielle.

Avec MAP.