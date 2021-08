Des vagues géantes jusqu’à six mètres de haut s’abattront sur les côtes nord marocaines. Ce phénomène inattendu représente une véritable menace pour les populations côtières et endommagera plusieurs infrastructures à son passage et pourrait provoquer une «crise économique et environnementale», alerte un rapport espagnol.

Le rapport publié dans la revue Scientific Reports et rédigé par Conseil espagnol supérieur de la recherche scientifique (CSIC) se penche sur ce phénomène qu’on «n’imaginait pas auparavant».

Ce dernier sera généré par la faille d’Averroès dans la mer d’Alboran, dont l’activité sismique provoquera des «vagues pouvant atteindre six mètres de hauteur et qui mettraient entre 21 et 35 minutes pour atteindre la côte nord du Maroc», écrivent les chercheurs.

«La faille d’Averroès présente, dans son extrême nord-ouest, un saut vertical pouvant atteindre 5,4 mètres, qui aurait généré un séisme de magnitude 7. Nous avons étudié l’activité de la faille [dans une période de 124.000 ans) et, selon les données historiques, le dernier séisme généré par cette fracture aurait pu se produire en 365 après JC», indique la publication.

L’étude détaillée de cette faille a permis ainsi d’établir le potentiel tsunamigène dans ce bassin. Dans ce sens, les chercheurs alertent sur la menace «importante» de ces tsunamis sur les populations locales et appellent à la «nécessité de réévaluer les risques tsunamigènes».

De plus, ces tsunamis «endommageront les infrastructures marines et terrestres et provoqueront une crise économique et environnementale», indique l’étude.