Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié ce mardi 17 décembre les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat (RGP 2024). Malgré une population en hausse, le Maroc affiche un ralentissement de sa croissance démographique.

La population du Maroc continue de manière générale de croître. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a dévoilé ce mardi 17 décembre les chiffres détaillés du recensement générale de la population 2024. « Au 1ᵉʳ septembre 2024, la population légale du Royaume du Maroc s’élève à 36.828.330 habitants. Comparée au recensement de 2014, l’effectif de la population a augmenté de 2.980.088 personnes, reflétant un taux d’accroissement annuel moyen de 0,85% nettement inférieur au taux de 1,25% enregistré entre 2004 et 2014 », annonce le HCP.

Cet accroissement démographique est porté principalement par la dynamique de la population urbaine, qui est passée de 20.432.439 habitants en 2014 à 23.110.108 en 2024, enregistrant un taux d’accroissement annuel moyen de 1,24%. La population rurale, elle, a connu une progression modérée, augmentant de 13.415.803 personnes en 2014 à 13.718.222 en 2024, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,22%.

Sans grande surprise, Casablanca-Settat reste la région la plus peuplée du pays, avec 7.689.000 de personnes, suivie de Rabat-Salé-Kénitra, avec 5,133 millions, Marrakech-Safi, avec 4,892 millions, Fès-Meknès avec 4,468 millions, et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 4,030 millions. Le reste de la population est réparti entre les autres régions, avec des effectifs allant de 3,020 millions pour Souss-Massa à 219.965 à Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Mais le fait marquant du RGP 2024, c’est le début de l’inversion de la pyramide des âges. En effet, le HCP a relevé une accélération du

vieillissement, accompagnée d’une baisse de la part des moins de 15 ans. « La pyramide des âges enregistre une tendance à l’inversion marquée, d’une part, par la baisse de la part des jeunes de moins de 15 ans de 28,2% en 2014 à 26,5% en 2024 et de la proportion de la population en âge d’activité (15 à 59 ans) de 62,4% en 2014 à 59,7% en 2024 et d’autre part, par l’augmentation de la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus de 9,4% en 2014 à 13,8% en 2024 », explique le HCP.

Aujourd’hui, la population âgée de 60 ans et plus compte près de 5 millions de personnes en 2024 contre 3,2 millions en 2014, soit un accroissement annuel moyen de 4,6%, nettement supérieur à celui de l’ensemble de la population (0,85%). Cette dynamique témoigne du vieillissement accéléré de la population, un phénomène qui transforme profondément la structure démographique.

Et un peu plus de la moitié des personnes âgées (58,8%) a moins de 70 ans, tandis que 28,3% sont âgées entre 70 et 79 ans et 12,9% ont 80 ans et plus. « Cette situation pose des défis importants en matière de prise en charge des besoins spécifiques des personnes âgées, notamment dans les domaines de la santé, de la protection sociale et des infrastructures sociales adaptées« , estime le HCP.