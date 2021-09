L’ex-président algérien, Abdelaziz Bouteflika (1999-2019) est décédé ce 17 septembre 2021 à Zéralda dans la banlieue ouest d’Alger. De son ascension au pouvoir jusqu’à sa chute en avril 2019 sa vie est demeurée sous les feux des projecteurs, mais un aspect de sa vie a toujours été tenu secret, celui de son enfance passé à Oujda au Maroc.

L’enfance marocaine de l’ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika, est connue et avérée, mais reste taboue. Bouteflika est né dans la ville de l’Oriental marocain, après que son père Ahmed Bouteflika, originaire de Tlemcen ait quitté l’Algérie en 1930 pour des raisons «économiques» et pour fuir «la répression coloniale».

Abdelaziz est né le 2 mars 1937 à Oujda. Issu d’une fratrie de cinq enfants, Abdelaziz est l’ainé. Sa mère, Mansouriah, les élèvera seule après le décès de son conjoint et continuera son travail, en tant que gérante d’un hammam. Les Oujdis se rappelaient d’ailleurs d’«un jeune garçon toujours élégant, poli et charmeur».

La maison familiale, située à l’angle de la rue Nedroma était connue de tous les Oujdis. Bien que restaurée il y a plus d’une dizaine d’années par le consulat d’Algérie à Oujda, la maison qui menaçait ruine sera démolie en 2019.

Mais son enfance au Maroc n’a jamais été évoquée par le président en personne. «Un câble émis le 19 août 2005 par l’ambassade américaine à Alger et révélé par Wikileaks, révèle que Bouteflika a clairement expliqué à une délégation des États-Unis qu’il est né à Oujda, au Maroc», écrit l’écrivain Kamel Daoud pour Slate.

Mais pourquoi cacher cela ? Kamel Daoud répond ainsi ; «Parce que. Les réponses sont du domaine de la psychologie, celle de l’individu ou des foules. Du domaine de la politique et de la pureté de la naissance «nationale», aussi. D’abord dans le cadre de l’ultranationalisme algérien, on est Algérien par généalogie et la nationalité impose la condition du lieu de naissance et celle de la nationalité des géniteurs».

«Ensuite, il s’agit d’histoires personnelles au plus haut sommet de l’Etat: le Maroc est un frère ennemi assis, on ne peut pas à la fois fermer les frontières, lui faire (ou en subir) deux ou trois guerres de sables, lui tourner le dos pendant qu’il vous tourne le dos, l’accuser de monarchisme par des révolutionnaires vieillis et lui supposer une adversité constante tout en étant né au Maroc», poursuit l’écrivain algérien.

Les origines de l’ex-président revêtent une importance particulière dans l’histoire du pays voisin. Lui comme d’autres dirigeants de son époque ont tous connu et vécu dans cette ville, donnant ainsi naissance au «Clan d’Oujda». Depuis la ville marocaine, le clan participera activement dans la Guerre d’Algérie et en sortira vainqueur. Les membres du clan resteront étroitement liés et deux de ces membres dirigeront le pays, Bouteflika, mais aussi Houari Boumédiène (1965-1978).