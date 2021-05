Le gouvernement vient d’alléger un certain nombre de restrictions anti-covid. Salles des fêtes, cinémas ou encore musées sont autorisés à rouvrir. Les détails.

Le gouvernement a décidé l’application, à compter du mardi 1er juin, d’une batterie de mesures, au regard des résultats positifs enregistrés dans la courbe des infections au nouveau coronavirus et des avancées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie.

Ces mesures comprennent l’autorisation des rassemblements et des activités dans les espaces fermés pour moins de 50 personnes et les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts pour moins de 100 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre, indique le gouvernement dans un communiqué.

Ces mesures, qui fixent également à 75% la capacité d’accueil des moyens de transport public, concernent aussi l’autorisation d’ouverture des théâtres, salles de cinéma, centres culturels, bibliothèques, musées et des monuments à hauteur de 50% de leur capacité.

De même, poursuit le communiqué, ces mesures permettent aux salles de fêtes d’opérer à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil à condition que le nombre des personnes présentes ne dépasse pas les 100 personnes, autorisent l’accès aux plages avec le respect de la distanciation physique et l’ouverture des piscines publiques à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil.

Afin de réussir la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement exhorte tous les citoyennes et citoyens à continuer à respecter totalement et rigoureusement l’ensemble des mesures préventives annoncées, notamment la distanciation physique, les règles d’hygiène et le port des masques de protection.