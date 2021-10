Commentant le départ de Nabila Rmili, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a souligné que la maire de Casablanca «a fait preuve d’un sens des responsabilités».

« Mme Nabila Rmili, une compétence dont nous sommes fiers et que nous estimons, a fait preuve d’un sens des responsabilités en considérant que les dossiers aujourd’hui sur la table du Conseil de la ville de Casablanca sont importants et prioritaires et exigent d’elle de s’y consacrer pleinement», dixit Aziz Akhannouch.