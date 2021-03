Les hammams vont enfin rouvrir à Casablanca à partir du jeudi 18 mars, après de longs mois de fermeture due à la pandémie du covid-19.

Enfin une bonne nouvelle pour les Casablancais! Ces derniers pourront dès demain, jeudi, aller aux hammams traditionnels, spas et douches publiques, assure à H24info le président de la Fédération des propriétaires et usagers des hammams et des douches publiques, Rabiî Ouachi.

« La Wilaya de Casablanca a commencé à contacter les patrons de hammams pour les informer de la décision », précise la même source, qui tient à ajouter que la ministère du Tourisme et de l’artisanat a joué un rôle dans cette décision. Nadia Fettah Alaoui a en effet dernièrement tenu une réunion avec les représentants de la profession pour recueillir leurs doléances.

« Si j’ai un conseil à donner aux représentants des corps de métiers touchés par la pandémie, c’est d’éviter d’entrer au conflit avec les autorités mais d’opter pour le dialogue. La confrontation ne mène à rien », ajoute Rabiî Ouachi, faisant référence aux nombreuses manifestations organisées ces derniers mois par certains propriétaires de hammams, mais qui n’avaient débouché sur aucune réponse des autorités.