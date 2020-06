Réouverture des restaurants, cafés, et hammams, passage à la deuxième phase de déconfinement

L’allègement du confinement continue. Après la décision prise par le ministère de l’Intérieur et de la Santé de classer, à partir du 24 juin à minuit, en zone 1 tout le territoire national, à l’exception des préfectures et provinces de Tanger-Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra, il a été décidé de passer à une phase supérieure de déconfinement.

Dans un communiqué conjoint des ministères de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie numérique, il a été décidé de permettre, et ce sur tout le territoire national, aux cafés et restaurants de fournir leurs services sur place, sans dépasser 50% de leur capacité, la reprise des activités commerciales dans les centres commerciaux et malls. Seront également autorisés à rouvrir, les centres de loisirs et de divertissement, les salles de sport et les hammams, avec un maximum de 50% de leur capacité. Les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique pourront également reprendre tout comme les transports publics entre les villes, routières ou ferroviaires, ainsi que des vols domestiques, selon des conditions spécifiques.

La circulation entre les différentes régions et provinces situées en zone 1 est désormais libre, avec présentation de la CIN électronique. Les plages et les terrains de sport en plein air seront désormais ouverts, ainsi que les établissements hôteliers et autres activités touristiques.

En ce qui concerne la zone 2, il a été décidé de maintenir l’autorisation exceptionnelle pour quitter les provinces qui sont classées comme tel. Il a été néanmoins autorisé la reprise de l’activité sportive individuelle, l’ouverture des salons de coiffures ainsi que des espaces verts.

Il a également été décidé de maintenir, au niveau national, toutes les autres restrictions de précaution précédemment approuvées en cas d’urgence sanitaire: fermeture de musées, cinémas, théâtres, piscines publiques, interdiction des rassemblements, mariages, funérailles …