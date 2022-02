A compter du 7 février prochain, les voyageurs à destination et en provenance du Maroc seront soumis à un nouveau protocole sanitaire. Voici ce qu’il prévoit.

Les voyageurs qui souhaitent quitter le territoire marocain doivent respecter certaines conditions dictées par le nouveau protocole sanitaire relatif aux vols internationaux. Selon ce dernier, les voyageurs de 18 ans et plus doivent présenter au check-in un « passeport vaccinal valide confirmant la réception de la troisième dose » ou « la réception de la deuxième dose ou de la dose unique du vaccin J&J avec un délai de moins de 4 mois », indique Royal Air Maroc (RAM) ce samedi.

Pour ce qui est des voyageurs vaccinés uniquement avec la deuxième dose ou de la dose unique du vaccin J&J datant de plus de 4 mois et ayant contracté la Covid-19 il y a moins de 28 jours, ils doivent présenter au check-in: un passeport vaccinal, un résultat PCR ou test antigénique rapide documentant que la personne était malade et une attestation médicale de guérison ou bien un test PCR négatif.

Les « enfants à partir de 12 ans et moins de 18 ans doivent disposer du pass vaccinal constitué de deux doses », souligne la compagnie aérienne.

Pour entrer au Maroc, les voyageurs de 18 ans et plus doivent présenter un pass vaccinal, un résultat négatif du PCR de moins de 48H avant check-in (entre prélèvement et check-in) et une fiche sanitaire à télécharger en ligne, à imprimer, à renseigner et à signer avant check-in, explique la RAM.

Les voyageurs âgés 6 ans et 18 ans doivent présenter un résultat négatif du PCR de moins de 48H avant check-in (entre prélèvement et check-in) ainsi que la fiche sanitaire téléchargée, imprimée, renseignée et signée. Seule la fiche sanitaire est requise pour les voyageurs de moins de 6 ans.

« À l’arrivée aux aéroports marocains, des mesures additionnelles seront déployées », en l’occurence : la réalisation d’un test antigénique pour les voyageurs à partir 6 ans, en plus d’un test PCR de manière aléatoire.

Voici un tableau récapitulatif publié par le ministère de la Santé et de la protection sociale: