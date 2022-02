La réouverture des frontières aériennes du Maroc a suscité un véritable engouement chez les voyageurs français, affirme Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM.

Après deux mois de fermeture, le Maroc accueille de nouveau ses ressortissants et touristes depuis le 7 février dernier. Selon la compagnie Transavia, l’annonce de réouverture de l’espace aérien marocain « a eu un effet immédiat sur les réservations à destination du Maroc ».

Celles-ci ont même « explosé », a fait savoir Nicolas Henin, directeur général adjoint commercial de la filiale low cost d’Air France, dans une interview avec Le Figaro publiée jeudi. « Des vols ont été ajoutés dès le jour de l’ouverture. Nous savions qu’il y avait un attentisme et des envies de voyages contrariées qui n’attendaient que de s’exprimer. Ce phénomène s’est manifesté tout au long de l’année », détaille-t-il.

Selon lui, au mois de janvier, la compagnie dénombrait entre 400 et 500 réservations quotidiennes vers le Maroc. « Depuis l’annonce, nous en dénombrons entre 4.000 et 5.000. D’ici à cet été, nous disposerons de 40% de sièges en plus par rapport à 2019, qui est notre année de référence pré-pandémie », indique le responsable.

Pour ce qui concerne les tarifs pratiqués actuellement, ils sont « globalement à un niveau similaire par rapport à ceux d’une année traditionnelle. Ils n’ont pas explosé, notamment sur les mois de mars, avril et mai ».

Marrakech en tête

« Sur les réservations à court terme en revanche, nous n’avons pas placé les prix au plus bas. Nous avons besoin de garantir un niveau de recettes suffisant, les premiers vols à destination du Maroc n’étant pas encore remplis. Sur les deux prochaines semaines, les prix sont un peu élevés, mais au-delà, ils deviennent raisonnables. Entre les vacances scolaires et jusqu’à cet été, nous revenons au niveau de prix habituels », assure Nicolas Henin.

Selon le responsable de Transavia, Marrakech est naturellement en tête des destinations les plus demandées. « Dès les vacances de février, deux vols quotidiens seront disponibles sur cette destination, et quatre le seront dès cet été. C’est pour nous la plus grosse destination. Agadir, une destination traditionnelle, est également très bien repartie. Suivent ensuite Casablanca et Essaouira », détaille le responsable.

Pour répondre à la demande de voyages vers le Maroc qui va « s’accélérer », la compagnie prévoit de lancer deux nouvelles destinations depuis Nantes, dès avril prochain qui concerneront Oujda et Fès. « On sent que le Maroc met tout en œuvre pour que cette saison touristique soit une saison pleine. Sauf dernier rebondissement en raison de la pandémie, toutes les conditions sont réunies pour réaliser un bel été », ajoute le directeur adjoint.