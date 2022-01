Les Marocains ont eu la bonne nouvelle jeudi d’apprendre qu’ils pourront de nouveau voyager à partir du 7 février prochain, date à laquelle le gouvernement a décidé de rouvrir l’espace aérien. Tour d’horizon des conditions d’entrée actuelles dans les principaux pays d’Europe et Amérique du Nord.

France

Depuis le 11 octobre 2021, le Maroc est classé pays «orange» par la France selon la classification des pays au 7 juin 2021 réalisée sur la base des indicateurs sanitaires: circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants, rappelle l’ambassade de France au Maroc.

Si vous êtes vacciné, vous devez présenter un justificatif du statut vaccinal, une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19, ainsi que le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 pour entrer sur le territoire métropolitain.

La France accepte les V-vaccins reconnus par l’Agence Européenne du médicament, à savoir Pfizer/Cominarty/Moderna/Astrazeneca/Vaxzevria/Covishield/Janssen. Pour justifier de la vaccination, le schéma vaccinal du voyageur doit être complet. Le schéma vaccinal est dit complet :

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection;

• 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection;

• 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de covid (1 seule injection).

Si vous n’êtes pas vacciné (ou vacciné Sinopharm), vous devez présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (PCR) ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 pour entrer sur le territoire métropolitain. Il est également exigé la justification d’un motif impérieux et d’une quarantaine obligatoire de dix jours avec test PCR à l’issue de cette période.

Toutefois, les Marocains vaccinés Sinopharm sont considérés comme vaccinés et peuvent télécharger leur QR code s’ils ont reçu leur troisième dose Pfizer.

Les catégories ci-dessous n’ont pas besoin de démontrer le motif impérieux pour entrer en France depuis le Maroc:

• Français (ainsi qu’à leurs conjoints et enfants);

• ressortissants étrangers (ressortissants européens et ressortissants de pays tiers) résidant en France (avec un titre de séjour en cours de validité);

• ressortissants de l’espace européen ainsi que leurs conjoints et enfants qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen.

Espagne

Toutes les personnes entrant en Espagne en provenance d’autres pays, y compris les transits internationaux, quelles que soient leur nationalité, leur âge ou toute autre considération, doivent compléter le formulaire de contrôle sanitaire et obtenir leur QR code à présenter à l’embarquement et aux contrôles sanitaires à leur arrivée en Espagne, lit-on sur le site du ministère de la Santé espagnole. À l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire de présenter un formulaire si le voyage en Espagne se fait par voie terrestre.

– Par avion: via le site https://spth.gob.es ou l’application Spain Travel Health -SpTH- (Android, iOS)

– Par mer (ferries): via le web https://sphm.puertos.es/

Toutefois, le Maroc figure parmi les pays classés à risque par l’Espagne, une liste actualisée chaque semaine. Les personnes issues de ces pays peuvent entrer en Espagne munies d’un des documents sanitaires parmi les suivants: certificat de vaccination, test PCR (moins de 72h) ou antigénique (moins de 48h) négatif ou certificat de guérison, après vérification par les autorités sanitaires. Peuvent également entrer sans condition sur le territoire les accompagnateurs mineurs (moins de 12 ans).

A partir du 1er février 2022, le pass vaccinal sera valable à partir de 14 jours après la date d’administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet (deux doses, ndlr) et sera valable jusqu’à 270 jours à compter de la date d’administration de cette dernière dose. Par la suite, pour être valable, le certificat de vaccination doit faire état de l’administration d’une dose de rappel. Tout vaccin autorisé par l’Union européenne (Agence européenne des médicaments, EMA) et l’OMS sera accepté. Les certificats avec des vaccins non autorisés par ces agences sont également acceptables mais la dernière dose administrée doit être de l’un des vaccins autorisés.

Angleterre

Si vous arrivez en Angleterre après 4h du matin le 11 février, les règles suivantes s’appliqueront.

Si vous êtes entièrement vacciné pour voyager en Angleterre, vous n’aurez pas besoin de passer un test covid avant votre voyage en Angleterre ou après votre arrivée, ni n’aurez besoin de vous mettre en quarantaine à votre arrivée.

Vous devrez remplir un formulaire de localisation de passagers avant de vous rendre en Angleterre. Les personnes entièrement vaccinées, y compris les personnes âgées de 17 ans et moins, doivent avoir reçu la dernière dose de vaccin au moins 14 jours avant l’arrivée en Angleterre. Le jour où vous avez reçu votre dernière dose ne compte pas comme l’un des 14 jours. Une preuve d’immunité naturelle ne sera pas acceptée comme alternative à une preuve de vaccination ou à un test covid négatif.

Si vous n’êtes pas entièrement vacciné pour voyager en Angleterre, vous devrez:

présenter la preuve d’un test covid-19 négatif – test à passer dans les 2 jours précédant votre voyage en Angleterre;

réservez et payez pour un test PCR covid-19 – à passer après votre arrivée en Angleterre. Vous n’aurez pas besoin de vous mettre en quarantaine, sauf si le résultat du test PCR est positif;

remplissez un formulaire de localisation de passagers avant de vous rendre en Angleterre.

Vous devez avoir un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins suivants au moins 14 jours avant votre arrivée en Angleterre : Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin à dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac. Les formulations de ces vaccins, telles que AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria et Moderna Takeda, sont également considérées comme des vaccins approuvés.

Italie

Le Maroc est classé dans la liste E « pays à risque » de l’Italie, ce qui signifie que sont autorisés à entrer seulement les personnes présentant un motif précis parmi les suivants: travail, motifs de santé ou d’études, urgence absolue, retour à son propre domicile, habitation ou résidence. Les déplacements à des fins touristiques ne sont donc pas autorisés.

À l’entrée / au retour en Italie depuis les pays de la liste E, il est obligatoire de:

Remplir un formulaire de localisation en ligne à présenter sur papier ou sur votre appareil mobile à la compagnie aérienne, au moment de l’embarquement, et à toute personne chargée d’effectuer les contrôles;

à présenter sur papier ou sur votre appareil mobile à la compagnie aérienne, au moment de l’embarquement, et à toute personne chargée d’effectuer les contrôles; Présenter à la compagnie aérienne, au moment de l’embarquement, et à toute personne chargée des contrôles, une attestation de résultat négatif d’un test moléculaire réalisé avec un écouvillon, effectué dans les 72 heures précédant l’entrée en Italie, ou d’un test antigénique effectué avec un écouvillon, effectué dans les 24 heures précédant l’entrée en Italie;

Dans tous les cas, se soumettre à l’isolement et à la surveillance sanitaire pendant une durée de dix 10 jours, à l’adresse indiquée sur le formulaire de localisation;

A l’issue des 10 jours d’isolement, il est obligatoire d’effectuer un test moléculaire ou antigénique complémentaire, réalisé avec un écouvillon;

Le transit aéroportuaire est autorisé, sans quitter les zones dédiées de l’aéroport.

Belgique

Le Maroc est classé par la Belgique « couleur rouge », parmi les régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection. Si vous n’êtes pas un ressortissant de l’UE et n’y avez pas votre résidence principale, vous ne pouvez vous rendre en Belgique que pour des raisons essentielles ou si vous êtes en possession d’un certificat de vaccination reconnu avec une vaccination complète.

Si vous avez un certificat de vaccination:

– Faites-vous tester (PCR ou RAT) avant votre départ, quelle que soit la durée de votre séjour.

– Faites-vous aussi tester le 1er et 7e jour (PCR) de votre arrivée en Belgique. Vous devez rester en quarantaine jusqu’au résultat négatif de votre test le jour 1.

Si vous n’avez pas de certificat de vaccination, vous ne pouvez vous rendre en Belgique que pour des raisons essentielles. Faites-vous tester (PCR ou RAT) avant votre départ, quelle que soit la durée de votre séjour. Faites-vous aussi tester le 1er et 7e jour (PCR) de votre arrivée en Belgique. Vous devez rester en quarantaine jusqu’au résultat négatif le jour 7.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés (mais doivent respecter la quarantaine jusqu’au moment où les résultats de leurs parents sont connus).

Pour tous les voyageurs qui habitent ou séjournent à Bruxelles: si vous revenez d’une zone rouge (au sein ou en dehors de l’EU/Schengen) ET si vous n’avez pas de certificat de vaccination ou certificat de rétablissement, faites vous tester les jours 1 et 7 à votre retour et restez en quarantaine jusqu’au moment où le résultat du second test est connu.

Etats-Unis

Le Maroc est classé par les Etats-Unis « niveau 3 covid-19 élevé ». Vous devez être entièrement vacciné contre le covid-19 pour voyager aux États-Unis en avion si vous êtes un citoyen non américain, un immigrant non américain (pas un citoyen américain, un ressortissant américain, un résident permanent légal, ni voyageur aux États-Unis avec un visa d’immigrant). Seules des exceptions limitées s’appliquent.

Les vaccins acceptés sont ceux approuvés ou autorisés par la Food and Drug Administration: Janssen/J&J; Pfizer-BioNTech; Moderna; ainsi que les vaccins inscrits sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé: AstraZeneca; Covishield; BIBP/Sinopharm; Sinovac.

Tous les passagers âgés de plus de deux ans doivent présenter un résultat de test covid-19 négatif de moins d’une journée ou une documentation de récupération de covid-19 (résultat positif au test viral covid-19 sur un échantillon prélevé pas plus de 90 jours avant le départ du vol d’un pays étranger et une lettre d’un acteur de soins de santé agréé ou d’un responsable de la santé publique indiquant que vous avez été autorisé à voyager) lorsque vous voyagez aux États-Unis par avion.

Canada

Pour être admissible en tant que voyageur entièrement vacciné, vous devez:

avoir reçu au moins 2 doses d’un vaccin accepté pour les voyages, un mélange de deux vaccins acceptés ou au moins une dose du vaccin Janssen/Johnson & Johnson;

avoir reçu votre deuxième dose au moins 15 jours civils avant votre entrée au Canada (par exemple, si votre dernière dose a été reçue à n’importe quel moment jeudi 1er juillet, alors le vendredi 16 juillet serait le premier jour où vous respectez la condition des 15 jours);

ne présenter aucun signe ou symptôme du covid-19;

respecter les exigences avant l’entrée et à l’entrée à savoir: télécharger votre preuve de vaccination dans ArriveCAN; terminer la présentation de votre information à ArriveCAN et avoir en main un reçu d’ArriveCAN avec la lettre I, V ou A à côté de votre nom; effectuer le test de dépistage à l’arrivée et se mettre en quarantaine si sélectionné; surveiller les signes et les symptômes du covid-19 pendant 14 jours après l’entrée au Canada;



Vaccins acceptés par le gouvernement du Canada pour les voyages à destination ou à l’intérieur du Canada :

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)

Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)

Janssen/Johnson & Johnson

Moderna (Spikevax, mRNA-1273)

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)

Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV)

Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

Les ressortissants étrangers non vaccinés souhaitant se rendre au Canada pour du tourisme, un voyage d’affaires ou des études ne sont pas autorisé à entrer au Canada, même munis d’un résultat négatif au test de dépistage du covid-19.

Les enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés, les jeunes et les adultes à charge peuvent accompagner un parent, un beau-parent, un gardien ou un tuteur qui est admissible en tant que voyageur entièrement vacciné au moment d’entrer au Canada.

Les enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés de moins de 12 ans doivent répondre à toutes les exigences relatives au test préalable à l’entrée, au test à l’arrivée et au test du huitième jour, à moins que vous n’ayez une preuve qu’ils ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID 19 effectué dans les 15 à 180 jours (à compter du 15 janvier 2022, entre 11 et 180 jours) avant l’arrivée au Canada, ou s’ils ont moins de 5 ans.

Les adolescents non vaccinés ou partiellement vaccinés de 12 à 17 ans doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours. De plus, ils doivent respecter toutes les exigences de dépistage et effectuer un test préalable à l’entrée, un test à l’arrivée et un test au huitième jour, qu’ils soient accompagnés ou non d’un voyageur qui satisfait aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés.

Pour rappel, une commission technique se penche actuellement au Maroc sur l’examen des mesures à adopter au niveau des postes frontières et les conditions requises pour les voyageurs, qui seront annoncées ultérieurement, a indiqué le gouvernement. Notons également que le pass vaccinal est toujours obligatoire pour les citoyens marocains pour quitter le territoire national, à l’exception des MRE, résidents et touristes étrangers.