À peine la réouverture des frontières aériennes marocaines a été annoncée que les prix des billets d’avion se sont envolés. De nombreuses voix s’élèvent pour réclamer que des prix spéciaux soient mis en place, surtout pour les étudiants.

Les prix des billets sont passés «de 900 DH à 2.000 DH en seulement cinq minutes», s’étonne un étudiant. Plusieurs témoignages de ce genre ont été partagés sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après l’annonce tardive du Conseil de gouvernement de rouvrir l’espace aérien à compter du 7 février.

Pourquoi les billets sont autant chère ? — donnna🪵 (@jiji81766133) January 27, 2022





La hausse des prix des billets est loin d’être un phénomène nouveau. Mais lors des dernières réouvertures, des prix fixes avaient été mis en place pour faciliter le retour des Marocains bloqués à l’étranger. Face à cette situation, certains demandent que des aides soient débloquées en ce sens, notamment pour les étudiants marocains qui suivent un cursus à l’étranger.

Maintenant que le gouvernement a décidé d’ouvrir les frontières à partir du 7 février, il devrait donner des directives à la @RAM_Maroc pour commercialiser durant 1 mois des milliers de billets à prix coûtant destinés prioritairement aux jeunes étudiants Marocains. — Mohammed Benmoussa (@benmoussamed01) January 27, 2022

Pour l’heure, le gouvernement n’a pas encore fourni les conditions d’entrée au Maroc, ni le protocole adopté. Mais cela ne tardera pas à venir, selon le communiqué de l’Exécutif : « Pour accompagner la mise en œuvre de cette décision, une commission technique se penche actuellement sur l’examen des mesures à adopter au niveau des postes-frontières et des conditions requises pour les voyageurs, qui seront annoncés ultérieurement ».

L’ouverture des frontières «intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique et prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le royaume», a souligné le gouvernement.

Réitérant son appel aux citoyennes et citoyens à poursuivre le respect strict de l’ensemble des mesures préventives et des directives des autorités publiques à ce sujet, les autorités invitent les citoyens à prendre rapidement les doses de vaccin anti-Covid, notamment celle du rappel.