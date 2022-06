L’Espagne et le Maroc se réunissent ce mardi, à Madrid, pour finaliser les derniers détails de la réouverture des frontières de Sebta et Melilla en ce qui concerne notamment la circulation des biens.

L’Espagne et le Maroc se réuniront ce mardi 7 juin, à Madrid, pour achever les derniers détails de la réouverture des frontières terrestres de Sebta et Melilla.

Des délégations interministérielles des deux pays discuteront des « modalités » et du « calendrier de l’achèvement du processus de passage des personnes et des marchandises à travers ces deux postes frontières », entamé le 17 mai dernier, rapportent plusieurs médias espagnols, citant des sources gouvernementales.

Selon Europa Press, l’information a été confirmée par un communiqué du ministère de l’Intérieur espagnol. Celui-ci explique que la rencontre se déroulera dans le cadre de l’application des engagements de la déclaration commune du 7 avril dernier, date à laquelle le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait rencontré à Rabat le roi Mohammed VI, afin de tourner la page de la crise diplomatique et entamer une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.

Côté espagnol, des représentants du ministère de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances prendront part à la réunion, ajoute l’agence de presse espagnole.

Des sources consultées par le quotidien El Pais n’ont cependant pas précisé si le calendrier à convenir comprendrait la réouverture du bureau de douane commerciale de Melilla, fermé unilatéralement par le Maroc à l’été 2018, ni l’ouverture d’un bureau espagnol de douane commerciale à Sebta, qui n’a jamais existé jusqu’ici. Un projet qui n’est encore pas d’actualité pour le Maroc.

La douane de Melilla réouverte?

A en croire Nabyl Lakhdar, le directeur général de l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), cité par EFE, il ne sera pas possible d’implanter les infrastructures nécessaires à l’ouverture de ces deux bureaux, ou du moins pas dans l’immédiat.

« Actuellement, les conditions géographiques elles-mêmes ne le permettent pas. De plus, ce n’est pas un sujet d’actualité. Les passages (frontaliers) de Sebta et Melilla ne sont que de petits couloirs. Le contrôle douanier a besoin de bien plus que cela », a-t-il estimé.

La question douanière « est une question politique traitée par les ministères marocain et espagnol de l’Intérieur » conformément à la feuille de route récemment établie entre les deux pays. « L’administration des douanes exécutera toutes les décisions prises par les autorités politiques », a souligné le responsable.

« Lorsque les deux ministères s’accorderont sur les aspects liés à Sebta et Melilla, nous les appliquerons », a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, avait indiqué le 11 mai dernier, après sa rencontre au Maroc avec son homologue Nasser Bourita, que la réouverture des frontières, fermées en mars 2020 en raison de la pandémie, se fera d’une « manière ordonnée et graduelle, afin qu’elle soit d’un réel bénéfice mutuel ».

Le 17 mai, les frontières terrestres de Sebta et Melilla ont ouvert, mais l’accès était réservé dans un premier temps aux citoyens de l’Union européenne et aux personnes détenant une autorisation de circuler dans l’espace Schengen.

Et depuis le 31 mai, les travailleurs frontaliers qui sont en situation régulière sont également autorisés à y accéder.