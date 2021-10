Après un an et demi d’enseignement à distance, les élèves ont retrouvé ce vendredi les bancs de l’école. Selon les chiffres du comité de vaccination, près de 74% d’entre eux ont reçu au moins la première dose.

Grace au « bon déroulement » de la campagne de vaccination qui a ciblé les 12-17 ans, les élèves ont pu retrouver ce vendredi 1er octobre leurs classes en présentiel. Selon le comité scientifique de la vaccination, ils sont exactement 2.219.093 élèves à avoir reçu, au 30 septembre, la première dose du vaccin anti-Covid19. Ce chiffre représente près de 74% des trois millions d’élèves ciblés par la campagne de vaccination.

Pour ce qui est de la deuxième dose, 552.575 élèves l’ont reçue jusqu’à présent, soit plus de 18% du nombre total des élèves ciblés. 1.223.242 ont choisi le vaccin américain Pfizer, alors que 995.851 autres ont opté pour le chinois Sinopharm.

Selon le ministère de l’Education nationale, les parents pourront toujours opter pour l’enseignement à distance s’ils le souhaitent.

Pour garantir la sécurité sanitaire des élèves, enseignants, cadres pédagogiques et administratifs, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un protocole sanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé, qui sera adopté dans tous les établissements scolaires, universitaires et instituts de formation professionnelle publics et privés. Les écoles des missions étrangères sont également concernées.

Ce protocole rappelle notamment la nécessité de respecter les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, dont le port du masque, l’aération des espaces, la désinfection régulière des mains et le respect de la distanciation sociale.