La nouvelle commission de la Cacheroute Communauté Juive de Casablanca, seul organisme habilité à délivrer les autorisations « Teoudoth » et le droit d’usage du label « Cacher Maroc », a été mise en place officiellement lundi dernier.

La Commission de la Cacheroute de Casablanca est ainsi composée de Beth Din du Maroc, seule instance responsable de toutes les questions relatives au respect des prescriptions religieuses, précise la commission de la Cacheroute de la Communauté Israélite de Casablanca (CIC) dans un communiqué.

Le Beth Din du Maroc se compose de Av Beth Din, Rabbi Yossef Israel, le Grand Rabbin de Casablanca, Rabbin-juge Gabriel Kessous, Responsable de l’Abattage rituel, Rabbin-juge Nessim Sebag, Rabbin-juge Michael Moyal, Rabbin-juge Simon Zagury, détaille le communiqué, précisant que l’Administration a été confiée à M. Isaac Bouskila.

Le domaine légal de compétence de la Commission ne concerne pas les individus mais intéresse l’ensemble des opérateurs et commerçants souhaitant mettre sur le marché marocain et à l’exportation des produits et services Cacher, ajoute la même source.

Lire aussi: Vidéo. La communauté juive de Casablanca célèbre la fête de Hanouka

La Commission de la Cacheroute de la Communauté Juive de Casablanca, qui sera opérationnelle début janvier 2022, souligne qu’elle se tient d’ores et déjà à la disposition du public pour faciliter les démarches, accompagner les demandes d’obtention et de renouvellement des Teoudoth et préciser les conditions religieuses, techniques et financières d’obtention du droit d’usage du label « Cacher Maroc », conclut la CIC.

« Compte tenu de l’attachement du Royaume du Maroc à son identité plurielle et aux valeurs de cohabitation religieuse, une attention particulière est accordée au respect des prescriptions cultuelles des Juifs du Maroc dont notamment la Cacheroute », rappelle la commission citant la circulaire interministérielle du 23/07/2021 relative à l’organisation des prestations « Cacher » ainsi qu’à l’octroi des « Teoudoth » (certificats) en stricte conformité avec les prescriptions de la Thora, les préceptes de la Halakha et les traditions du Judaïsme Marocain.

La Commission de la Cacheroute de Casablanca ouvrira incessamment le site internet cacheroutemaroc.com qui diffusera tous les documents et formulaires utiles et nécessaires, ajoute la CIC.