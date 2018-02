Rencontre en soutien à Ramadan: Aourid dément sa présence, Hamieddine participe

Les noms de l'intellectuel Hassan Aourid et du leader du parti de la lampe Abdelali Hamieddine figurent sur l'affiche d'une conférence en solidarité avec l'islamologue Tariq Ramadan, actuellement poursuivi pour agressions sexuelles et viol. Si l'ancien porte-parole du palais dément sa participation, le cadre du PJD confirme.

Plusieurs associations organisent une conférence en solidarité avec l'islamologue Tariq Ramadan, poursuivi par la justice française pour agressions sexuelles et viols. La conférence se tiendra le 17 février à Casablanca. Sur la liste des intervenants, figurent deux noms connus de la scène politique et culturelle marocaine, il s'agit du penseur Hassan Aourid et du leader du PJD Abdelali Hamieddine.

Contacté par H24info, Aourid "dément catégoriquement" sa présence dans la conférence. "On m'a contacté et j'ai dis non (...) je n'incrimine personne, je suis neutre dans l'affaire, c'est une affaire qui devant la justice. Je vous fait donc un démenti catégorique", tient à préciser l'ancien conseiller de Mohammed VI.

Abdelali Hamieddine, quant à lui, confirme sa présence, mais tente de nuancer. "C'est une association qui a l'habitude d'organiser des conférences avec Tariq Ramadan, et donc leur solidarité à un caractère humain (...) de mon côté, j'interviendrais pour parler de la pensée de Tariq Ramadan et non pas de l'affaire. L'affaire est devant le juge, dans un pays où la justice est indépendante", a déclaré le "faucon" pjdiste.