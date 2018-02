Rencontre de soutien avec Tariq Ramadan: Hamieddine annule sa participation

Alors qu'il figurait sur la liste des participants à une rencontre en solidarité avec Tariq Ramadan, le leader du parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelali Hamieddine, a décidé d'annuler sa participation.

Les noms de l'intellectuel et ancien conseiller royal Hassan Aourid et du leader du parti de la lampe Abdelali Hamieddine, figuraient ces derniers jours sur l'affiche d'une conférence prévue le 17 février à Casablanca en solidarité avec l'islamologue Tariq Ramadan, actuellement poursuivi pour agressions sexuelles et viol.

Si l'ancien porte-parole du palais avait démenti sa participation, le cadre du PJD l'avait confirmée mercredi dernier dans une déclaration à H24info.

Très critiqué sur les réseaux sociaux pour sa décision, Hamieddine a finalement pris ses distances en précisant qu'il "avait exprimé son approbation de principe à assister à une réunion de nature intellectuelle". Le leader islamiste précise encore dans un message à H24info: "Je n'ai pas été consulté pour mettre mon nom sur l'affiche pour une rencontre de nature solidaire (...) Je me suis excusé de ne pouvoir participer à cette réunion".