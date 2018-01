Remise de Wissams royaux à des fonctionnaires du Parlement

Une cérémonie de remise de Wissams royaux a été organisée, vendredi à la Chambre des représentants, au profit de dix fonctionnaires de la Chambre, alors qu'un hommage a été rendu à 4 autres mis à la retraite.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné que "cette cérémonie est un moment de reconnaissance des efforts inlassables des cadres administratifs au sein de l’institution parlementaire", saluant la performance dont les fonctionnaires font montre dans l'accomplissement de leur travail, indique un communiqué de la première Chambre.

El Malki a, dans ce sens, mis l’accent sur la nécessité d'accorder l'importance qui se doit à ce genre de cérémonies, vu qu’elles constituent une occasion pour connaitre davantage les fonctionnaires de l’institution parlementaire et prendre connaissance de leurs propositions, notant que la Chambre des représentants ouvrira durant les semaines prochaines le chantier de réforme et de réhabilitation de l’administration de cette institution législative, en vue d’accompagner les nouveautés contenues dans son nouveau règlement intérieur et d'augmenter la cadence dans les différents services administratifs.