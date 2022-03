« Ce n’est qu’une excuse pour appuyer leur requête d’obtenir une meilleure formation ». Le Collectif des étudiants marocains en Ukraine réagit aux propos de la Commission nationale des étudiants en médecine qui refuse leur intégration au cursus médical marocain.

« Les étudiants qui ne veulent pas notre intégration sont minoritaires. La décision ne leur revient ni à eux ni à nous, c’est le rôle du ministère qui a déjà promis l’intégration des étudiants rentrés d’Ukraine. Pour nous, c’est acquis, on parle plutôt de quand et comment celle-ci se réalisera », réagit un représentant du Collectif des étudiants marocains en Ukraine, également pharmacien résident en troisième année de spécialité biologie médicale, par rapport à la communication récente de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie (CNEM).

Cette dernière a publié un communiqué dimanche 20 mars 2022 dans lequel elle «exclut la possibilité d’intégrer les étudiants marocains rentrés d’Ukraine dans les facultés et hôpitaux universitaires». Cette option enfreindrait selon elle deux «lignes rouges»: «le principe constitutionnel de l’égalité des chances et la qualité de formation médicale théorique et pratique dans les formations hospitalières qui connaissent une surpopulation sans précédent».

« Une excuse »

Pour cet étudiant qui préfère garder l’anonymat au nom du Collectif des étudiants marocains en Ukraine, il ne s’agit là que d’une « excuse » et regrette « le conflit entre étudiants malheureusement suscité » par leur annonce.

« Il faut savoir que nos frères et sœurs marocains étudiants dans les universités de médecine, pharmacie et dentaire revendiquent depuis des années de bénéficier d’une meilleure formation et le refus de notre intégration n’est qu’une excuse pour appuyer leur requête », analyse notre interlocuteur, inscrit à l’Académie médicale de l’enseignement postuniversitaire de Kharkiv.

Et d’interroger: « Est-ce qu’ils sont contre pour être contre ou bien sont-ils pour notre intégration mais avec une formation meilleure, vu que d’après ce qu’ils ont dit, c’est tout ce qu’ils veulent ».

Selon lui, la CNEM devrait adopter « un autre discours en se disant solidaire et favorable à l’accueil complet des étudiants en médecine rentrés d’Ukraine mais avec une meilleure formation pour nous tous, et c’est au ministère de trouver les solutions dans ce sens », « ça montrera la fraternité entre étudiants et donnera une bonne image contrairement à leur position, même s’il ne s’agit que d’une minorité ».

Lire aussi : Russie: l’Exécutif veut soutenir les étudiants marocains, privés de ressources

« Quant à l’égalité des chances, je leur pose une question, n’obtenons-nous pas une équivalence à la fin de notre cursus? Oui, donc ça veut dire que le Maroc reconnaît nos diplômes. Donc de quel concours parle-t-on? », questionne rhétoriquement l’étudiant. « La CNEM devrait savoir que que ces étudiants rentrés sont payés par les impôts que tout citoyen marocain paye, donc a tous le droit aux études, nous sommes des citoyens marocains comme les autres. »

Désormais, ces étudiants rentrés en urgence d’Ukraine attendent de connaître les modalités de leur intégration dans les cursus marocains. A cet effet, le ministère de l’Enseignement supérieur a lancé une plateforme électronique spéciale pour les recenser et examiner les demandes. A la date de mercredi dernier, 7.000 étudiants marocains de retour d’Ukraine ont été recensés.

C’est ce qu’a annoncé, hier, jeudi 24 mars, à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Il a affirmé que l’Exécutif examine les options disponibles pour permettre aux étudiants de retour d’Ukraine de poursuivre leur cursus universitaire. A cet égard, sont organisées des réunions permanentes avec toutes les parties pouvant contribuer à trouver des solutions à ce dossier.