L’annonce de réduction du nombre de visas français octroyés aux Marocains a suscité de nombreuses réactions sur la toile.

Les réseaux sociaux marocains n’ot pas hésité à réagir suite à cette décision surprenante des autorités françaises. De fait, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a annoncé, ce mardi matin sur Europe 1, un durcissement des conditions d’octroi de visas aux citoyens du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. En cause : les trois pays « refusent» de délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Une décision «drastique» et «inédite» qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux au Maroc.

Gabriel Attal menace: et confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d’expulsions : « On met cette menace à exécution (…) C’est une décision drastique, inédite. — azizdaouda.com (@AzizDaouda) September 28, 2021

Les Marocains pourront aller ailleurs (Canada, Asie de l’Est, EAU…). Mais la France montre bien qu’elle ne veut plus d’immigration que ce soit du Maroc ou d’Algérie/Tunisie. Faut que les marocains comprennent que petit à petit il n’y a que ton pays qui t’accepte ! https://t.co/DqErLefzrS — Karima ZHR 🇲🇦 (@khrubgia) September 28, 2021

Je pense qu’il est temps d’imposer le visa aux français. Avec les mêmes conditions ou même plus dures. https://t.co/sWHIvDlxq2 — Fadel (@fadelabdellaoui) September 28, 2021

c’était facile de l’obtenir avant ? c’est déjà des tonnes de paperasses , frais et va et vient — Faiçal ELFATIHI (@FElfatihi) September 28, 2021

Pour Gabriel Attal, l’attitude des trois pays « freine l’efficacité des reconduites effectives » à la frontière une fois les obligations de quitter le territoire français délivrées, a déploré le porte-parole du gouvernement. « Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces. Aujourd’hui on met cette menace à exécution », a expliqué Gabriel Attal.

Le porte-parole du gouvernement français a aussi indiqué que cette mesure avait été « décidée il y a quelques semaines » et « va être mise à exécution » pour « pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laisser-passer consulaires ».

Le Maroc n’a, pour l’instant, pas encore réagi à cette annonce. Contactée par H24, une source auprès de l’Ambassade de France au Maroc s’est murée dans le silence. « Je vous renvoie aux déclarations de autorités marocaines », a t-elle affirmé.

Selon Europe 1, sur 3301 Obligations de quitter le territoire français (OQTF), prononcées entre janvier et juillet 2021 à l’encontre de ressortissants marocains, seules 138 laissez-passer consulaires ont délivrés pour 80 expulsions effectives. Côté algérien, il y a eu 7.731 OQTF, 31 laissez-passer consulaires délivrés et 22 expulsions effectives pendant la même période.