Au Maroc, la grande majorité des élèves n’arrivent pas encore à assimiler la totalité des cours qui leur sont enseignés au primaire et au collège, surtout en français et en mathématiques.

Le constat est saisissant. Que ce soit à l’école publique ou privée, peu d’élèves marocains arrivent à comprendre la totalité de leurs cours, indique l’Instance nationale d’évaluation du Conseil supérieur de l’éducation de la formation et de la recherche scientifique (INE-CSEFRS) dans son dernier rapport du Programme national d’évaluation des acquis (PNEA), rendu public le 30 novembre.

Initié en 2008, le programme « vise à mesurer, identifier et expliquer les performances linguistiques, mathématiques et scientifiques des élèves, à des niveaux clés de leur cursus scolaire ». L’évaluation, réalisée en 2019, porte sur la maîtrise des langues arabe et française, des mathématiques et des sciences (éveil scientifique, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre).

Le rapport de 136 pages consacre tout un chapitre à l’analyse des acquis et compétences des élèves. « La nouveauté de l’analyse de cette édition du PNEA est que les résultats ne sont pas présentés par scores uniquement, mais également par les niveaux de compétences des élèves », précise-t-on.

Seuls 12% comprennent les cours de français

Pour les cours de français, 41% des élèves n’ont pas acquis au cours des années antérieures les ressources linguistiques requises pour poursuivre les cours de français de la 6ème année du primaire. Seuls 12% ont assimilé la totalité dudit programme.

Les résultats montrent aussi que 4% des élèves de la 6ème année du primaire n’ont pu répondre à aucune question du test de français et 9% ont réussi un seul item alors que 28% ont réussi trois items. « Ces derniers sont à peine capables de comprendre le statut des personnages dans un court texte narratif et le sens d’un mot dans son contexte textuel et, d’exprimer un rapport logique de cause », expliquent les auteurs du rapport.

D’autant plus que ces acquis représentent à peine 8% du programme de français prescrit, « soit sa partie la plus facile ».

Si l’on compare ces élèves en fonction de leurs milieux, en fin du primaire, ceux qui sont scolarisés dans des établissements dans le milieu urbain performent légèrement mieux en français (246) que les élèves dans le rural (238). « Ni les élèves ruraux, ni leurs camarades urbains publics, n’ont pu atteindre la moyenne nationale en français, à savoir 250. Avec un score de 246, les écoliers urbains publics performent légèrement mieux que ceux relevant des écoles rurales (238) », souligne l’étude.

Les filles font mieux

Les écoles primaires privées devancent cependant les écoles publiques urbaines en français avec un score de 293 contre 246. Ainsi, l’écart enregistré entre les deux types d’enseignement est de 47 points en faveur des écoles privées. Cet « écart ne peut être attribué seulement à l’importance qu’accordent les écoles privées à l’enseignement du français car même en arabe l’écart reste élevé et atteint 29 points », explique-t-on.

Les écoles privées enregistrent 34% en termes de proportion d’élèves ayant assimilé la totalité du programme de français prescrit et ce, contre seulement 10% dans les écoles urbaines publiques. Les écarts entre les deux milieux tendent à se creuser lorsque le niveau de compétences des élèves augmente. À la fin du primaire et avec un score de 254 contre 247, les filles performent mieux en français que les garçons.

En 3ème année secondaire collégiale, 76% des élèves ont assimilé moins de 21% du programme de français et seuls 11% en ont assimilé plus de 91%.

Pour ce qui est des mathématiques, 48% des élèves de la 6ème année du primaire ont assimilé moins de 23% du programme et seuls 27% en ont assimilé plus de 88%. À la fin du primaire, les élèves des écoles privées performent relativement mieux en mathématiques (280) que ceux relevant des écoles publiques urbaines (246).

Les choses ne s’améliorent pas en 3ème année secondaire collégiale où 44% des élèves ont assimilé moins de 23% du programme des mathématiques et 12% seulement en ont assimilé plus de 85%.

« Dans l’ensemble, il y a une faiblesse globale des acquis et une bonne partie des apprenants n’a pas réussi à assimiler une part du programme prescrit traduisant les habilités et compétences correspondant à ce niveau d’étude », regrette l’INE. « Ceci reflète un déficit au niveau des apprentissages », puisque « seule une infime minorité est performante et maîtrise la totalité du programme prescrit ».