Le ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes, Ivan Korcok, s’est entretenu, mardi, au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie slovaque a précisé, dans un tweet, que cet entretien a porté essentiellement sur la situation en Ukraine, ainsi que sur la question de l’accueil des Marocains établis dans ce pays de l’Europe de l’Est, à travers la frontière Slovaque.

La République Slovaque a offert « un passage sûr à plus de 1.300 citoyens marocains », a souligné Korcok, précisant qu’il a réaffirmé avec Bourita « la nécessité de poursuivre notre coordination étroite pour un retour rapide des Marocains d’Ukraine ».

Important📞w/🇲🇦Morroccan FM N. #Bourita, on situation in #Ukraine & repatriation of 🇲🇦 citizens through 🇺🇦-🇸🇰 border. 🇸🇰 provided safe passage for more than 1300 🇲🇦 nationals fleeing from 🇺🇦. We reaffirmed the need to continue swift repatriation&close coordination. @Marocdiplo_EN

— Ivan Korcok (@IvanKorcok) March 1, 2022