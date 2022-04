La maire du VIIe arrondissement de Paris et ex-garde des Sceaux assure le Maroc est un partenaire « stratégique » pour la France.

Dès que les résultats du premier tour de la présidentielle française sont tombés dans la soirée du 10 avril, Rachida Dati a appelé a voter Emmanuel Macron. Un appel qu’elle a réitéré plusieurs fois durant la semaine avec comme objectif: faire barrage à Marine Le Pen. « Nous ne pouvons accepter que la France soit dirigée par un mouvement comme l’extrême droite. Pour ce faire, nous avons appelé, y compris dans mon mouvement politique, à ce qu’aucune voix ne se porte sur le Rassemblement national », a-t-elle expliqué dans un entretien publié ce vendredi par L’Economiste.

« L’action gouvernementale n’a peut être pas fait ce qu’il fallait pour pouvoir répondre aux préoccupation des Français. Et donc, nous, comme responsables politiques, devrons (…) répondre aux attentes. Sinon à un moment donné, l’êxtreme droite sera au pouvoir en France », a-t-elle estimé.

Interrogée sur la possibilité d’un réchauffement des relations entre le Maroc et la France, après la présidentielle, elle a assuré qu’elle a toujours personnellement œuvré dans ce sens, notamment aux côtés de Nicolas Sarkozy. « Aujourd’hui, même dans mes fonctions politiques dans mon parti, et même avec Emmanuel Macron, nous avons des échanges sur le Maroc », a-t-elle fait savoir.

« On se parle. Je porte aussi les préoccupations et attentes du Maroc. Je me dis franchement: qui peut se fâcher avec le Maroc? ça parait improbable », a-t-elle ajouté, assurant que le royaume est un « partenaire stratégique » pour la France.