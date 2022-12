Une convention de coopération et de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, entre « Archives du Maroc » et « Archives nationales de Türkiye », à l’occasion de la Journée nationale des archives.

Signée par le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, et le directeur des Archives nationales turques, Uğur Ünal, en présence de l’ambassadeur de la République de Türkiye au Maroc, Ömer Faruk Doğan, et du Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la culture, Abdelilah Afifi, cette convention vise à renforcer la coopération bilatérale, à encadrer les projets futurs et à échanger des archives dans des domaines communs.

S’exprimant à cette occasion, M. Baida a indiqué que l’institution « Archives du Maroc » entend, à la faveur de cette convention, tirer profit de l’expérience de la Türkiye dans le domaine de la gestion et de la préservation des archives nationales, soulignant l’importance et les avancées de l’expérience turque dans le domaine de la maintenance et de la gestion des archives.

Et d’ajouter que la convention constitue également un cadre général pour accompagner les projets futurs entre les institutions marocaines et turques dans le domaine de la sauvegarde des archives, soulignant que le Maroc avait déjà contribué aux archives turques en 2014 avec des documents, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale.

De son côté, M. Ünal s’est réjoui d’avoir signé cette convention, qui se veut « une première étape pour raffermir les relations à l’avenir dans le domaine des archives », ajoutant que la convention sera suivi d’un échange de visites et de partage d’expériences et de coopération dans divers domaines liés aux archives.

Pour sa part, M. Faruk Doğan a indiqué que la signature de cette convention est une occasion de confirmer la solidarité entre le Royaume du Maroc et la République de Türkiye dans le domaine des archives, notant que les deux parties continueront à œuvrer pour la préservation des documents historiques en vue de les transmettre aux générations futures.

Une exposition consacrée aux documents d’archives portant sur les relations entre le Maroc et la Türkiye sera organisée l’année prochaine, a-t-il annoncé, relevant que des travaux sont également en cours sur un projet de coopération technique entre les deux pays pour classer les archives et les manuscrits au Maroc.

Les Archives du Maroc est un établissement public chargé de la sauvegarde, la conservation, l’organisation et la facilitation de l’accès au patrimoine des archives nationales à des fins administratives, scientifiques, sociales ou culturelles. Le 30 novembre de chaque année est consacré à la Journée nationale des Archives, l’occasion de dresser le bilan des réalisations et de présenter les projets et défis de l’avenir.