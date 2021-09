Contraints à une rentrée en distanciel, les étudiants de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) de Rabat annoncent une grève jusqu’au rétablissement du mode présentiel.

La rentrée scolaire au sein de l’IAV se fera en distanciel. Un choix qui a suscité «l’incompréhension de la part de l’ensemble des étudiants», dénonce le bureau des étudiants dans un communiqué parvenu à H24 Info.

Une manifestation est prévue par les étudiants le lundi 4 octobre devant l’Institut, en plus d’une grève ouverte jusqu’à l’annonce du mode présentiel pour toutes les filières.

Selon les étudiants, le mode distanciel nuit à leur formation, qui ne peut se faire «exclusivement avec des cours théoriques dispensés en ligne». Ils dénoncent dans ce sens, « la suspension total des travaux pratiques, des stages et des sorties sur le terrain ; ces activités pédagogiques étant primordiales pour la formation des ingénieurs(e)s et vétérinaires du futur».

Par ailleurs, les étudiants soulignent que «plus de 92% des étudiants de l’institut désireux de regagner les rangs des amphithéâtres et de l’internat» ont adhéré à la campagne de vaccination. «Dans ce cas, pourquoi les autorités compétentes (ministère de l’intérieur, de l’éducation et de la santé) ignorent les droits des étudiants et n’œuvrent pas pour le retour de l’enseignement en présentiel ?», indiquent-ils, évoquant «une atteinte remarquable du principe d’égalité des chances entre universités, écoles supérieures et instituts, surtout en faveur du secteur privé, qui bénéficient d’un retour en présentiel».

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu ce vendredi 1 r octobre, dans tous les établissements scolaires et universitaires et les centres de formation professionnelle pour les secteurs public et privé, ainsi que les écoles des missions étrangères.

L’enseignement présentiel a été retenu, au vu de l’avancée positive de la campagne nationale de vaccination en général et du processus de vaccination des apprenants du groupe d’âge 12-17 ans et les jeunes du groupe d’âge 18 ans et plus en particulier, ainsi que l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays ces dernières semaines, a indique le ministère de l’Education.