Les autorités locales de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra ont annoncé l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire et ce suite à des publications circulant récemment sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de soutien à la Palestine, dimanche prochain à Rabat.

Dans un communiqué, la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra indique que suite à des publications circulant récemment sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de protestation, dimanche 23 mai 2021 à 10H00, au départ de la place Bab El Had à Rabat, et partant du souci du respect des mesures visant à protéger la santé des citoyennes et des citoyens et à assurer leur sécurité et compte tenu des impacts négatifs des rassemblements sur la voie publique sur la situation épidémiologique, les autorités locales de la wilaya annoncent l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Les autorités de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra réaffirment également leur ferme détermination quant à la mise en œuvre de la décision d’interdiction et de lutte, avec fermeté et responsabilité, contre tous les comportements qui pourraient résulter d’actes contrevenant à cette décision, appelant au respect des mesures énoncées en consécration des résultats positifs réalisés par le Royaume pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, souligne le communiqué.