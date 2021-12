Yidiresi Aishan, 34 ans, avait été arrêté le 19 juillet dernier à son arrivée à l’aéroport de Casablanca depuis la Turquie.

La Cour de cassation de Rabat a donné son aval à l’extradition d’un Chinois membre de la minorité musulmane des Ouïghours, arrêté en juillet à son arrivée au Maroc et recherché par la Chine pour « des actes terroristes », a indiqué jeudi à l’AFP son avocat.

Lire aussi: La Chine annonce son premier cas du variant Omicron

« La justice a confirmé hier (mercredi) l’extradition de mon client. Nous n’avons pas encore les attendus du jugement pour savoir qui motive cette décision mais c’est psychologiquement très dur pour lui », a expliqué Me Miloud Kandil. Yidiresi Aishan, âgé de 34 ans, avait été arrêté le 19 juillet à son arrivée à l’aéroport de Casablanca (ouest) depuis la Turquie.

Moroccan officials have decided to deport Uyghur Idris Hasan. His imminent extradition is equivalent to refoulement as Idris is at grave risk of facing torture upon his return to China. pic.twitter.com/llMHq2Jnf2

— Amnesty International (@amnesty) December 15, 2021