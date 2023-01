Des défenseurs marocains des droits humains ont exhorté jeudi les autorités à reconnaître « l’échec de la répression » à l’encontre des voix critiques, en saluant la résolution du Parlement européen s’inquiétant de la dégradation de la liberté de la presse au Maroc.

Dans un texte adopté jeudi dernier à une large majorité, le Parlement européen a demandé « instamment » aux autorités marocaines de « respecter la liberté d’expression et la liberté des médias » et de « garantir aux journalistes incarcérés (…) un procès équitable ».

« La réponse requise (à la résolution) est de reconnaître l’échec des politiques répressives contre les opinions critiques », a plaidé Khadija Ryadi, militante des droits humains, lors d’une conférence de presse organisée à Rabat par l’Instance nationale de soutien aux détenus d’opinion (INASDO).

Les eurodéputés ont insisté en particulier sur le cas d’Omar Radi. Ce journaliste indépendant de 36 ans, connu pour ses positions critiques envers le pouvoir, a été arrêté en 2020 et condamné en mars à six ans de prison ferme pour « viol » et « espionnage », accusations qu’il a toujours niées.

Plusieurs autres journalistes indépendants et opposants –dont l’ex-patron de presse Taoufik Bouachrine, l’éditorialiste Soulaimane Raissouni et l’ex-bâtonnier Mohamed Ziane– ont été condamnés et emprisonnés ces dernières années pour des accusations à caractère sexuelle.

Lire aussi: Liberté de la presse: le Parlement européen critique durement le Maroc

Selon Mme Ryadi, le vote du Parlement européen consacre « l’échec de la stratégie répressive consistant à fabriquer des accusations sexuelles contre les journalistes et les critiques ». « Nous sommes conscients que la libération des détenus d’opinion n’aura pas lieu grâce au Parlement européen mais grâce au militantisme du mouvement de défense des droits humains au Maroc. Mais ce genre de résolutions nous donne de la force et fait entendre notre voix à l’étranger », a-t-elle souligné.

« Cette résolution est une décision importante, eu égard à la régression que nous subissons en matière de droits humains au Maroc », a renchéri Khouloud Moukhtari, l’épouse de Soulaimane Raissouni, lors de la même conférence de presse.

L’INASDO a réitéré jeudi son appel à la « libération immédiate de tous les détenus d’opinion ». Ses positions tranchent avec le discours quasi unanime de la classe politique marocaine et des médias locaux qui fulminent depuis une semaine contre le Parlement européen, accusé d' »ingérence inacceptable » dans les affaires du Maroc.

Les autorités marocaines assurent que la justice est indépendante et que les condamnations de journalistes « n’ont rien à voir » avec leur travail journalistique.